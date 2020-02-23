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【齊心抗疫】巴士地鐵最污糟多菌？YouTuber用麵包實測5種交通工具污糟程度

健康 12:43 2020/02/23

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 開心速遞 抗癌新方向

YouTuber雪姨利用白麵包在巴士、小巴、地鐵、的士、電車等公共交通工具進行實測，測試哪種交通工具扶手最污糟。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，外出時少不免在乘搭公共交通工具時，雙手會觸摸不同地方。本港YouTuber雪姨仿效美國教師的麵包實現，利用白麵包進行實測，觀察巴士、小巴、地鐵、的士、電車這5種公共交通工具中，到底哪一種的扶手最污糟、最多菌。

進行實測前，雪姨預料的士應較為乾淨，而最污糟應該是人流最多的地鐵或巴士。雪姨先後用白麵包抹在小巴座位前方的扶手、電車上層車頭扶手、巴士上層車尾按鈴及扶手、地鐵車門旁扶手及的士內車門把手，抹勻後放在密實袋中，並等候7日。

結果7日後，意外發現5種公共交通工具中，的士、地鐵、電車原來極污糟，佈滿黃黃綠綠的霉菌。

【洗手防疫】用染料模擬病毒沾滿手　實測「洗手七式」潔淨效果

 

的士（左上）、地鐵（右上）、電車（左下）、小巴（右下）的測試效果。（影片截圖）

雪姨指，電車的金屬扶手看似乾淨，萬萬沒想到原來這麼污糟。反而小巴比較乾淨、巴士也屬意料之內。

巴士（左）及手機（右）的測試結果。（影片截圖）

同場加映，雪姨測試了手機表面，結果顯示抹了手機的麵包佈滿綠色霉菌，即相當污糟。

雖然實驗沒有經過精密的安排及檢測，但疫情當前，除了要戴上口罩減低感染，勤洗手也相當重要，雪姨提醒，

如回家後不立即洗手，再摸其他東西變相就是把細菌病毒帶回家。希望大家可以加倍小心，勤洗手及使用消毒酒精搓手液清潔雙手。

【口罩防疫措施】回家先除口罩還是先洗手？　港大護理學院分享實用防疫習慣

雪姨提及是次實驗，是受去年一個美國教師的「麵包發霉實驗」所啟發。當時美國一名小學老師為教育學生勤洗手，用麵包進行實驗，發現用肥皂洗手後接觸的麵包和完全沒有接觸過雙手的麵包，實驗後沒有怎樣發霉，反而接觸過電腦及髒手再觸碰過的麵包，發霉得極恐怖。

【預防流感】不洗手觸碰麵包細菌量驚人　小學老師麵包發霉實驗籲學生勤洗手

完整影片：

責任編輯：楊宛茜

健康問題 環境衛生 傳染病 YouTuber 交通 疫情 小巴 電車 巴士 的士

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