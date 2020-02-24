【抗疫變播毒】行山避疫口罩紙巾隨處棄置　魏綺珊：太多自私精

▲ 行山隨處丟棄垃圾和口罩，抗疫隨時變播毒。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，市民都不敢出街遊玩，特別是商場、戲院等，為了能脫下口罩呼吸新鮮空氣，近日到郊外行山的人愈來愈多，多個山頭都人山人海。然而，不少山友在網上聲討，有人沒公德心，把垃圾、甚至用過的口罩隨處亂丟，增加播毒風險，令抗疫隨時變成犯險。

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前新聞主播魏綺珊在facebook轉載市民到獅子山登高的照片，從照片可見，人流雖多，但垃圾更多，而且有大量用過的口罩被胡亂棄置，令魏綺珊大為生氣，批評亂拋垃圾者為「自私精」，並形容此景象為「另一個大災難」。

大家行還行，在市區都唔會咁，點解去到令你有新鮮空氣透的美麗山景，你地就要咁？亂掉垃圾有報應呀！我好嬲呀！

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另外，有網民亦上載其他山頭的照片，其中蒲台島同樣出現垃圾亂丟的情況，有紙包飲品盒、塑膠飯盒、大量膠袋、果皮、口罩等。行山愛好者亦在網上呼籲，大家應愛護郊野，自己垃圾自己帶走，顧己及人。

急症科專科醫生馮顯達早前接受TOPick訪問時表示，若用過的口罩處理不當，或會感染自己或他人，應把口罩放進膠袋或紙袋中，然而掉入有蓋垃圾桶。

不少行山愛好者紛紛在網上呼籲，大家應愛護郊野，自己垃圾自己帶走，顧己及人。有行山人士更身體力行，行山時順道清理口罩，在短短半小時已執到13個口罩。她表示，隨意亂丟口罩等於散播病毒，疫情不會得到解決，而且口罩在大自然需花上100年才能完全分解，「自己住的地方，要自己處理，這樣地球、下一代才可以健康成長。」。

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責任編輯：林愛娜