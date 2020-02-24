【抗疫變播毒】行山人士疑餵魚亂丟麵包污染水塘　行山友：香港行山人欠缺公德心

▲ 大潭水塘水面充滿麵包皮，疑行山人士餵魚污染水塘。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，市民為避免街上人多擠逼，紛紛選擇行山登高，離開時卻不帶走垃圾，令各個山頭充滿垃圾！有網民亦表示，有人將大量麵包皮掉入水塘餵魚，嚴重影響水質。

疑似水塘餵魚 水面滿佈麵包皮

有網民今日（24日）在Facebook群組「西環變幻時」發文，指昨天（23日）到大潭水塘時，遇到有人將大量麵包皮掉入水塘，疑似餵飼水塘的魚，影響水質。該名網民表示：

香港行山的人欠缺公德心，包括隨地掉垃圾、塗鴉、公廁環境惡劣、播放音響等。 請大家自重，做好公民教育，保護郊野環境，人人有責。

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▲ 大潭水塘滿佈麵句皮。 （圖片來源：西環變幻時Facebook）

帖文引來其他網民留言，表示週六（22日）到香港仔水塘時，一樣看到有人用麵魚皮餵魚及雀仔。亦有人指出過去曾多次告訴他們，將食物投入水塘此行為沒有公德心，但通常都被人無視。

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▲ 有網民在香港仔水塘目擊同一情況。（圖片來源：西環變幻時Facebook）

有網民亦認同樓主所講「播放音響」欠缺公德心，表示去郊外就是想欣賞大自然的寧靜及天然的聲音，勸告行山人士要聽音樂就用耳機，不要影響其他人。

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拋擲物件入水塘為違法

翻查《水務設施條例》，任何人拋擲或擺放任何物件於其中，或放置、或導致或容許放置任何固體或液體入水務設施部分的水中，即屬犯罪，最高會罰款5萬港元及監禁2年。 在水塘放生亦屬違法，一經定罪，同樣處罰款最高5萬港元及監禁2年。

責任編輯：王俊賢