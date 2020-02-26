【怪獸家長】日本30歲男仍與媽媽共浴　風俗場所員工：有母親「監場」至兒子完事

▲ 日本一名33歲男子指，在30歲時仍與媽媽共浴，一星期一次。

不少怪獸家長不單只注重孩子的成績，更擔心孩子將來的路向，甚至事事為孩子準備，導致孩子未能獨立。日前，日本電視台AbemaTV一個節目《AbemaPrime》，訪問一名現時33歲的補習老師，他表示自己在30歲的時候，零用錢由父母提供，更會與媽媽共浴，事件引起爭議。

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現年33歲的Nauta是家中的長子，媽媽是家庭主婦，爸爸是醫生，他畢業於東京大學。他講述，自己在30歲的時候，作為補習老師每月收入只有約7萬日元（約4900港幣），每兩周父母就會給他1萬日元（約702元）的零用錢，而他所有的衣服都由媽媽購買。Nauta表示，

很多人跟我說要獨立，但我沒有經濟能力。

▲ Nauta所有的衣服都由媽媽購買。（影片截圖）

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30歲仍與媽媽共浴

除此，他認為三兄弟與媽媽是好朋友，他們都經常以媽媽共浴，大約一星期一次，

與媽媽一同洗澡可以輕鬆交談，這是一件很平常的事。

但談及父親的事，他表示不太清楚，事件令到一眾主持感到驚訝。

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風俗場所員工：有媽媽「監場」

除此，節目更有更多怪獸家長的個案，有一名風俗場所的員工爆料指，曾經有一名媽媽陪同沒有性經驗的兒子前來，希望增加兒子的信心。當時，媽媽在房間中觀看整個過程，完事後，兒子與媽媽相擁而哭，對該名女子致謝，更表示她是他們的恩人，附上幾十萬日元的小費。

過度親子造成依賴

親子關係相談所代表川島崇照表示，過於親密的親子關係造成親子依賴，「出生率低造就這種情況，媽媽因為兒子快樂而得到快樂」，就如戀愛的關係一樣，以洗腦方式佔據兒子的思想及過度照顧孩子的生活，剝奪孩子獨立的機會。

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責任編輯：王俊賢