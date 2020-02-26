【停課不停學】孩子停課時家長先瘋掉　醫生媽媽：保持正向教養

▲ 醫生媽媽許嫣提醒家長在孩子停課期間，保持正向教養。（iStock圖片）

停課了好一段日子，孩子們被困在家裡，問題越來越明顯了。



大女兒本身性格就是懶懶散散，不夠自律。以前要上學，還有緊密的時間表規管著她；現今只有網上功課及教學影片，工作量少，又無時間限制，她越發的吊兒郎當，馬馬虎虎，九成時間用來發白日夢、看閒書，有時又被妹妹捉去玩耍。



我每天下班回家，就是三催四請叫她做功課，好幾次當真火了，把她罵得狗血淋頭，話也說得太絕——對啊，有問題的其實是我；「#停課時家長先瘋掉 」，這是常識吧。



最後，我躺進房裡眼不見為淨，然後阿Q地想，既然已經小二了，就趁這功課不忙的機會，放手讓她慢慢自主獨立多一點，我總要逐步退出「直升機家長」的模式啊。



小女兒呢，則是另一個問題。不論是幼稚園的網上學習，還是我安排給她的功課、練琴、手工、家務、運動，她都十分樂意去做，而且眨眼間完成，積極得無法挑剔。



可是，剩下來的十多小時，就沒有東西做了，整天喊悶。她是「沒人陪伴就會悶出蘑菇」的那類，怎耐得住停課的苦悶寂寞？加上從小照顧她的傭人姐姐走了，我體諒她的心情，盡量遷就，抽時間陪伴；即使她第十次來電，我依然耐心回應，其實心底裡，是擔心她的情緒。



結果是，我越擔心，她的情緒越不穩，並開始有些恃寵生驕，尤其要黏著我，專門向我撒嬌，在電話裡哭著要我回家，投訴姊姊不跟她玩，稍微碰上點不如意就發難，說話語氣越見無禮，指氣頤使。



唉，看來我要先自我反省，是否縱容得太無法無天了，然後想想辦法把她「修理一下」，撥亂反正。



疫病停課，父母子女相處增多，要像「專家們」所說，保持輕鬆愉快、進行正向教養、與孩子建立緊密連結、給予安全感……實在談何容易呢！

原文刊於《經濟日報》（收費閱讀）專欄「醫生媽咪」，原題為「停課的問題」。

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