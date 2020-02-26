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【口罩防疫措施】口罩防疫貼士　3M™官方教正確清潔消毒全套「豬咀」【附詳細步驟】

健康 15:55 2020/02/26

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 抗癌新方向

3M™官方教市民清潔及消毒全套「豬咀」的正確方法。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，若佩戴可重用的口罩，也要懂得清洗和消毒。3M™豬咀又應該怎樣洗？3M™官方昨日（25日）在其facebook上載影片教市民正確清潔及消毒全套「豬咀」的方法。

3M™表示，3M™的可再用式面罩（俗稱「豬咀）），可配合P100濾棉使用。P100是美國NIOSH標準的一個等級，可過灑油性和非油性粒子達99.97%，有效減少細菌和病毒粒子帶來的危害。只要正確清潔及消毒「豬咀」，就可重用。

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清潔及消毒用品

  • 已加入洗潔精的暖水：1盆
    （水溫不要超過49°C，以室溫水稀釋更佳）
  • 1:9稀釋家用漂白水暖水：1盆
    （水溫不要超過49°C，以室溫水稀釋更佳）
  • 清水（過水用）：2盆
  • 軟刷：1個
  • 膠手套：1雙
  • 安全護目鏡：1副
  • 廚房紙：適量

【口罩防疫措施】3M™官方解構N95口罩用途　所有N95均有效減低飛沫傳播

步驟

1. 脫下「豬咀」

  • 脫下「豬咀」前，先要洗手。
  • 脫下「豬咀」時，不要觸碰濾棉表面；脫下後，放在紙巾上，再次清洗雙手。

2. 拆開「豬咀」部件

  • 戴上手套
  • 以7500系列為例，在三角形軟膠處按下去，可分拆出頭帶及硬膠部件
  • 拿著硬膠部件，輕力扯出呼氣閥閥門的矽膠
  • 然後可以見到，內側有2片圓形矽膠，把它們輕力扯出

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3. 清潔「豬咀」

  • 做法：準備一盆已加入洗潔精的暖水，把「豬咀」及配件浸水，用軟刷清潔「豬咀」內外，尤其是細縫位
  • 作用：洗走「豬咀」表面的油脂污垢

4. 消毒「豬咀」

  • 準備一盆1:9家用稀釋漂白水暖水，把「豬咀」及配件浸水
    （註：切勿混和其他清潔劑，尤其是有機溶劑，因有機會釋出有毒氣體）
  • 浸水1分鐘後，再過水。過水時要沖洗乾淨，否則殘留的漂白水或會刺激皮膚。
  • 過水後，放在一個無污染，乾爽的地方風乾。
  • 待其完全乾透後，清潔雙手，把「豬咀」放入保鮮袋。

注意：單罐「豬咀」及其他常見套件，例如3700濾棉匣，清潔及消毒方法也一樣。接觸「豬咀」前後，也要清潔雙手，確保細菌病毒不會經雙手傳染。

5. 清潔濾芯（有外殼表面的P100濾罐）

  • 用1:9稀釋家用漂白水，消毒1分鐘；或者用濃度為70%以上的酒精，擦拭外殼表面
  • 消毒後放入保鮮袋或密實袋

注意：只能清潔濾罐表面，切勿入水、用水洗、用噴壺噴。因為濾罐內部被水沾濕，防護力就會大大降低，而且水份有機會滋生病菌。若懷疑濾罐受病毒細菌污染，請停止使用。

【武漢肺炎】長期戴口罩刺激皮膚出濕疹暗瘡　皮膚科醫生教3招改善方法

其他使用貼士

  • P100濾棉為即棄品，不能消毒、清潔重用，使用後需要棄置。
  • 整個清潔消毒程序正確無誤，才能確保乾淨豬咀衛生。
  • 不論豬咀或其他口罩，也要選用適合自己面形大小的，完整無缺，並正確佩確，才可有效防止病菌進入。

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責任編輯：黃泳欣

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