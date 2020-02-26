【口罩防疫措施】口罩防疫貼士　3M™官方教正確清潔消毒全套「豬咀」【附詳細步驟】

▲ 3M™官方教市民清潔及消毒全套「豬咀」的正確方法。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，若佩戴可重用的口罩，也要懂得清洗和消毒。3M™豬咀又應該怎樣洗？3M™官方昨日（25日）在其facebook上載影片教市民正確清潔及消毒全套「豬咀」的方法。

3M™表示，3M™的可再用式面罩（俗稱「豬咀）），可配合P100濾棉使用。P100是美國NIOSH標準的一個等級，可過灑油性和非油性粒子達99.97%，有效減少細菌和病毒粒子帶來的危害。只要正確清潔及消毒「豬咀」，就可重用。

TOPick《防疫口罩百科》電子書免費下載連結

清潔及消毒用品

已加入洗潔精的暖水：1盆

（水溫不要超過49°C，以室溫水稀釋更佳）

（水溫不要超過49°C，以室溫水稀釋更佳） 1:9稀釋家用漂白水暖水：1盆

（水溫不要超過49°C，以室溫水稀釋更佳）

（水溫不要超過49°C，以室溫水稀釋更佳） 清水（過水用）：2盆

軟刷：1個

膠手套：1雙

安全護目鏡：1副

廚房紙：適量

【口罩防疫措施】3M™官方解構N95口罩用途 所有N95均有效減低飛沫傳播

步驟

1. 脫下「豬咀」

脫下「豬咀」前，先要洗手。

脫下「豬咀」時，不要觸碰濾棉表面；脫下後，放在紙巾上，再次清洗雙手。

2. 拆開「豬咀」部件

戴上手套

以7500系列為例，在三角形軟膠處按下去，可分拆出頭帶及硬膠部件

拿著硬膠部件，輕力扯出呼氣閥閥門的矽膠

然後可以見到，內側有2片圓形矽膠，把它們輕力扯出

【新冠肺炎】長期戴口罩頭痛作嘔嘴唇變乾 醫生講解不適成因及紓緩方法

3. 清潔「豬咀」

做法：準備一盆已加入洗潔精的暖水，把「豬咀」及配件浸水，用軟刷清潔「豬咀」內外，尤其是細縫位

作用：洗走「豬咀」表面的油脂污垢

4. 消毒「豬咀」

準備一盆1:9家用稀釋漂白水暖水，把「豬咀」及配件浸水

（註：切勿混和其他清潔劑，尤其是有機溶劑，因有機會釋出有毒氣體）

（註：切勿混和其他清潔劑，尤其是有機溶劑，因有機會釋出有毒氣體） 浸水1分鐘後，再過水。過水時要沖洗乾淨，否則殘留的漂白水或會刺激皮膚。

過水後，放在一個無污染，乾爽的地方風乾。

待其完全乾透後，清潔雙手，把「豬咀」放入保鮮袋。

注意：單罐「豬咀」及其他常見套件，例如3700濾棉匣，清潔及消毒方法也一樣。接觸「豬咀」前後，也要清潔雙手，確保細菌病毒不會經雙手傳染。

5. 清潔濾芯（有外殼表面的P100濾罐）

用1:9稀釋家用漂白水，消毒1分鐘；或者用濃度為70%以上的酒精，擦拭外殼表面

消毒後放入保鮮袋或密實袋

注意：只能清潔濾罐表面，切勿入水、用水洗、用噴壺噴。因為濾罐內部被水沾濕，防護力就會大大降低，而且水份有機會滋生病菌。若懷疑濾罐受病毒細菌污染，請停止使用。

【武漢肺炎】長期戴口罩刺激皮膚出濕疹暗瘡 皮膚科醫生教3招改善方法

其他使用貼士

P100濾棉為即棄品，不能消毒、清潔重用，使用後需要棄置。

整個清潔消毒程序正確無誤，才能確保乾淨豬咀衛生。

不論豬咀或其他口罩，也要選用適合自己面形大小的，完整無缺，並正確佩確，才可有效防止病菌進入。

【新冠肺炎】長期戴口罩少飲水致排便變差 營養師推介最補水蔬果

責任編輯：黃泳欣