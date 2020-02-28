【食得健康】抗疫足不出戶狂吃零食易致肥　營養師推介10款低卡健康零食

▲ 抗疫期間，足不出戶狂吃零食易致肥，營養師推介10款健康零食。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未止，市民也盡量減少外出。經常留在家中，不期然會多吃了零食，容易致肥。Nutri-Pro健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）挑選了10款低卡健康零食，讓大家可以安心吃零食。

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營養師Amy在facebook「健營生活.關心你的營養師」推介以下10款低卡零食：

食物名稱 建議食用份量 卡路里（kcal）/每個建議食用份量 五穀及油脂份量/每個建議食用份量 可購買的地點 四洲脆脆蝦餅（原味/紫菜味）(15g) 1包 58 1份五穀 百佳、惠康、 7-11便利店、 OK便利店 龜田製藥海苔卷 3小包 60 1份五穀 Aeon超市、 HKTV mall Alpen Light Bars (Summer Fruits Flavor)

歐寶夏日穀物棒能量棒 1條 64 1份五穀 百佳、惠康、一田超市 Morinaga森永低糖特濃朱古力布甸 1杯 73 1份油脂 Aeon超市 Dar-Vida瑞士達維他 原味全麥脆餅 半小包 86 1份五穀、0.5份油脂 百佳、Marketplace、一田超市 M&S Sour Cream & Chilli Lentil Curls

馬莎酸忌廉辣味扁豆脆卷 1小包 86 1份五穀、0.5份油脂 M&S馬莎 Pepperidge Farm Glodenfish Baked Snack Crackers (Cheddar)

美國非凡農莊車打芝士金魚形小餅乾 1小包 97 1份五穀、1份油脂 Marketplace、一田超市 Popchips Potato (23g)

美國爆製薯片 1個獨立包裝 100 1份五穀、1份油脂 Fusion、OK便利店 7-11 Premium Onion chips (48g)

7-11 Premium洋蔥脆片 半包 112 1份五穀、1份油脂 7-11便利店 M&S Lightly Salted Pitta Chips 1小包 118 1份五穀、0.5份油脂 M&S馬莎

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攝取過多脂肪 或增加患心臟病風險

根據食物安全中心的資料，脂肪是高熱量的來源 (每克脂肪可提供 9千卡熱量 ) ，有助吸收脂溶性維他命 (即維他命 A、 D、 E及 K)。膳食中的脂肪可提供我們身體不能製造的必需脂肪酸。雖然脂肪可促進正常生長和發育，若進食適量的脂肪則可有助維持健康。不過，攝取過量也會引發健康問題，如增加患上心臟病、肥胖症及某類癌症的風險。

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責任編輯：黃泳欣