【食得健康】抗疫足不出戶狂吃零食易致肥 營養師推介10款低卡健康零食
健康 14:13 2020/02/28
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未止，市民也盡量減少外出。經常留在家中，不期然會多吃了零食，容易致肥。Nutri-Pro健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）挑選了10款低卡健康零食，讓大家可以安心吃零食。
營養師Amy在facebook「健營生活.關心你的營養師」推介以下10款低卡零食：
|食物名稱
|建議食用份量
|卡路里（kcal）/每個建議食用份量
|五穀及油脂份量/每個建議食用份量
|可購買的地點
|四洲脆脆蝦餅（原味/紫菜味）(15g)
|1包
|58
|1份五穀
|百佳、惠康、 7-11便利店、 OK便利店
|龜田製藥海苔卷
|3小包
|60
|1份五穀
|Aeon超市、 HKTV mall
|Alpen Light Bars (Summer Fruits Flavor)
歐寶夏日穀物棒能量棒
|1條
|64
|1份五穀
|百佳、惠康、一田超市
|Morinaga森永低糖特濃朱古力布甸
|1杯
|73
|1份油脂
|Aeon超市
|Dar-Vida瑞士達維他 原味全麥脆餅
|半小包
|86
|1份五穀、0.5份油脂
|百佳、Marketplace、一田超市
|M&S Sour Cream & Chilli Lentil Curls
馬莎酸忌廉辣味扁豆脆卷
|1小包
|86
|1份五穀、0.5份油脂
|M&S馬莎
|Pepperidge Farm Glodenfish Baked Snack Crackers (Cheddar)
美國非凡農莊車打芝士金魚形小餅乾
|1小包
|97
|1份五穀、1份油脂
|Marketplace、一田超市
|Popchips Potato (23g)
美國爆製薯片
|1個獨立包裝
|100
|1份五穀、1份油脂
|Fusion、OK便利店
|7-11 Premium Onion chips (48g)
7-11 Premium洋蔥脆片
|半包
|112
|1份五穀、1份油脂
|7-11便利店
|M&S Lightly Salted Pitta Chips
|1小包
|118
|1份五穀、0.5份油脂
|M&S馬莎
攝取過多脂肪 或增加患心臟病風險
根據食物安全中心的資料，脂肪是高熱量的來源 (每克脂肪可提供 9千卡熱量 ) ，有助吸收脂溶性維他命 (即維他命 A、 D、 E及 K)。膳食中的脂肪可提供我們身體不能製造的必需脂肪酸。雖然脂肪可促進正常生長和發育，若進食適量的脂肪則可有助維持健康。不過，攝取過量也會引發健康問題，如增加患上心臟病、肥胖症及某類癌症的風險。
營養師推介含豐富維他命CD食物 增強免疫力抵抗肺炎流感【內附清單】
責任編輯：黃泳欣