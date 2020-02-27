【口罩供應】《鏗鏘集》揭獨居長者清洗口罩重用7日　婆婆：口罩就是錢好珍貴

▲ 疫情肆虐下口罩成奢侈品，《鏗鏘集》揭獨居長者清洗口罩重用7日。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐，市民四出搶購口罩，口罩甚至由必需品變成奢侈品，一班基層長者無法負擔昂貴的口罩費用，只能夠將口罩重用，以解燃眉之急。最新一集的港台節目《鏗鏘集》揭示疫情下一眾長者的辛酸。

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獨居長者：不捨得丟掉口罩

獨居的李婆婆，現時家中只剩下社工捐贈的十個口罩。疫情肆虐下，她四出撲購口罩，但由於口罩愈賣愈貴，難以負擔高昂的費用。即使有善心人或商戶派發口罩，也未必領到。

每次排隊都慢了，一來我們不懂上網，又不知道何時有口罩派，知道的時候已經很遲，去到都派完。

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李婆婆唯有將用過的口罩留下再用，一個口罩重用至少7日。她直言「口罩就是錢」、「不捨得丟掉，很珍貴」。

為了減少口罩的用量，李婆婆大部分時間都留在家中，但由於要買菜，無可避免都要都要到人多的地方。李婆婆本身有長期病患，每隔2個多月，就要到政府診所覆診取血壓藥，由於診所人多密集，病菌較多，她才肯用新口罩，並且用完即棄。她說：

要丟掉這個口罩，很肉赤。

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用洗潔精洗口罩

另一位獨居長者譚伯，每月靠3500多元的長者生活津貼為生，現時家中有約20個口罩，花了近100元購買，由於生活拮据，他難以負擔愈來愈昂貴的口罩。

租金、電費、電話費、水費，加起來要2000元1個月，只剩下1000多元使用，怎買得下？10多元一個口罩，一日換一個都負擔不到。

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▲ 譚伯將洗過的口罩䁁乾重用。（節目截圖）

為解燃眉之急，譚伯惟有將用過3日的口罩清洗重用，他先有清水沾濕口罩，然後再滴數滴洗潔精拭擦。被問到用洗潔精清洗口罩是否可行，譚伯說，「應該可以吧，很多東西都用清潔精清洗，洗碗、洗衫」。

口罩洗過後，譚伯又再用清水蒸，然後將蒸過的口罩放在窗邊䁁乾。儘管洗過的口罩其實已經沒有防菌作用，但由於不夠口罩，譚伯只能佩戴已清洗過兩次的外出。

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二人自製布口罩

李婆婆和譚伯本身是朋友，面對口罩難求的情況，他們決定自製布口罩。二人花了25元購入一塊布，預計可以製作到十多個布口罩。經過一輪縫紉後，製成品外形與一般外科口罩無異。至於能否防菌，李婆婆測試布口罩的防水能力，發現口罩有少許滲水情況，於是她在口罩外加一張保鮮紙，稱每用完一次就更換一張。

▲ 二人自製布口罩。（節目截圖）

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布口罩的防菌能力存疑，但李婆婆和譚伯無奈只能照用。

沒辦法，沒有口罩用，出街人人都用口罩，要花錢買，我現在有一個（布口罩）就行了

責任編輯：羅嘉欣