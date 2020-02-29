【停課不停學】中小學紛紛推直播教學　老師要「度笑話」助學生投入

▲ 天虹小學校長馮耀章早前用zoom與50多名學生講故事。（受訪者提供）

新冠肺炎疫情持續，全港中小學最早於4月20日復課，停課至少長達個2個半月，部分學校紛紛推行直播教學，務求做到「停課不停學」。

有中學每日實時視像授課2至3小時，出席率幾乎達百分之一百，但亦有小學出席率只得一半，成效參差。有小學校長對於直播教學效果存疑，暫時只透過視像會議關心學生，並主要透過預先錄製教學短片及其他現成教材進行教學。

面對長期停課，目前學界推行的電子學習方式，主要是拍攝教學短片，或製作PowerPoint並輔以錄音，再配合現成教材如教育電視和工作紙等，部分學校更利用不同免費網上視像會議軟件如Zoom及Microsoft Teams，來進行實時授課。部分資源較充足的直資、私立及國際學校本月已按往常上課時間表，進行直播教學。

▲ 何明華會督中學通識科教師直播教學截圖。（受訪者提供）

位於觀塘的津校、香港聖公會何明華會督中學有一半班級已有自攜電子裝置（BYOD），學生一人一平板電腦，校長金偉明接受本報訪問時表示，有關班級自上周起已按新的時間表，主要透過Teams直播上課，初中涵蓋中、英、數及通識四科主科，高中再加上選修科，每日上2至3節堂，每節約1小時，達到平日的4至5成課時。軟件可結合微軟其他軟件，讓學生一邊看直播，一邊做網上練習，供教師即時查閱。單計上周三的其中10節課，只有5個人次缺課，金偉明指出席率接近百分之百，尚算不俗，跟平日上課相若。

至於餘下一半沒有平板電腦的學生，則要在觀看教學短片後完成相關工作紙，學校亦會安排較易在手機上完成的多項選擇題練習，並預先列印部分練習，供有需要的學生回校拿取。

金偉明直言，直播教學不及面對面課堂，為了利用停課的時間，唯有盡做，該校教師備學時間比平日大增約一半，

平時上堂一望就知哪個學生遊緊魂，課堂設計要更花心思，要求更高，要度橋及度笑話，令學生投入。

▲ 香港聖公會何明華會督中學。（資料圖片）

另一津校、浸信會天虹小學在停課期間，每逢周三在網上發放未來一周的學習材料，首兩周主要是自學及溫習舊課文，上周三起發放新的學習內容，包括由每科教師拍攝的兩條教學短片，每條長約15分鐘；為顧及身在內地的跨境生，該校特意採用網上平台Edmodo發放學習材料，沒有採用另一個被學界廣為採用、但無法在內地使用的Google Classroom。

天虹小學則沒有強制要求教師進行直播教學，該校校長馮耀章表示，會保留彈性，讓教師選擇是否用來上課，目前只安排教師用Zoom來跟學生聊天，關顧其身心靈健康。他又指，有另一間小學亦反映近期嘗試直播教學，雖然首次出席率高達9成，但第2次已回落至只得一半，對直播的成效存疑。

馮耀章估計，其學校進行的網上教學內容，只達平日課時約三分之一至一半，而且只有4成學生有做足，因此復課後要再跟進學生進度，才會進行測考。他續指，其學校的高年級學生亦是一人一平板電腦，在今次疫情下要處理的技術困難已經比一般學校少，但沒有平板電腦的低年級學生仍要靠家長協助；而且並非所有學校和班級的學生都有電子裝置，

基層家長有工返已經好感恩，放工仲要排米、排廁紙，不應再將教學責任交給家長。

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記者：馮琪雅