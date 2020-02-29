全線郵局3月2日復工 派遞以口罩為先 社會 11:49 2020/02/29 分享： 熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向 ▲ 本港全線郵局將於3月2日復工，將以口罩為先為原則派遞。（資料圖片） 香港郵政宣布全線郵政局將於下周一（3月2日）起回復正常營業時間，同時亦會恢復每日的郵箱收信服務。 香港郵政又指，自農曆年後至今，已完成派遞15萬件載有口罩的郵件，會繼續以「口罩先派」為原則派遞，務求將所有抵港的口罩郵件送到市民手上。 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 7郵局提供易辦事提款 只限長者每次最多500元 13:43 2018/02/06 7郵局提供易辦事提款 只限長者每次最多500元 【使命必達】郵差連人帶車跌入水田全身濕透 趕回郵局吹乾200封信件逐戶道歉 17:51 2019/08/16 【使命必達】郵差連人帶車跌入水田全身濕透 趕回郵局吹乾200封信件逐戶道歉 【新冠肺炎】張建宗視察郵局運作 上周已派口罩郵件4萬箱 18:02 2020/02/17 【新冠肺炎】張建宗視察郵局運作 上周已派口罩郵件4萬箱 口罩 香港郵政