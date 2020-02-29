全線郵局3月2日復工　派遞以口罩為先

▲ 本港全線郵局將於3月2日復工，將以口罩為先為原則派遞。（資料圖片）

香港郵政宣布全線郵政局將於下周一（3月2日）起回復正常營業時間，同時亦會恢復每日的郵箱收信服務。

香港郵政又指，自農曆年後至今，已完成派遞15萬件載有口罩的郵件，會繼續以「口罩先派」為原則派遞，務求將所有抵港的口罩郵件送到市民手上。

責任編輯：陳梓蔚