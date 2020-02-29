  • 25°C
香港時間 : 2020229日 (週六) 14:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

全線郵局3月2日復工　派遞以口罩為先

社會 11:49 2020/02/29

分享：

熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

本港全線郵局將於3月2日復工，將以口罩為先為原則派遞。（資料圖片）

香港郵政宣布全線郵政局將於下周一（3月2日）起回復正常營業時間，同時亦會恢復每日的郵箱收信服務。

香港郵政又指，自農曆年後至今，已完成派遞15萬件載有口罩的郵件，會繼續以「口罩先派」為原則派遞，務求將所有抵港的口罩郵件送到市民手上。

責任編輯：陳梓蔚

 

相關文章

7郵局提供易辦事提款　只限長者每次最多500元
13:43 2018/02/06
7郵局提供易辦事提款　只限長者每次最多500元
【使命必達】郵差連人帶車跌入水田全身濕透　趕回郵局吹乾200封信件逐戶道歉
17:51 2019/08/16
【使命必達】郵差連人帶車跌入水田全身濕透　趕回郵局吹乾200封信件逐戶道歉
【新冠肺炎】張建宗視察郵局運作　上周已派口罩郵件4萬箱
18:02 2020/02/17
【新冠肺炎】張建宗視察郵局運作　上周已派口罩郵件4萬箱
口罩 香港郵政

最高瀏覽

【轉數快派錢】 轉數快更快收到派錢10,000元　5間銀行轉數快申請步驟
15:02 2020/02/28
【轉數快派錢】 轉數快更快收到派錢10,000元　5間銀行轉數快申請步驟
【冷血狠母】2歲女尿床狠母按頭落浴缸溺斃　曾有毆打兒子前科判監18年
12:01 2020/02/28
【冷血狠母】2歲女尿床狠母按頭落浴缸溺斃　曾有毆打兒子前科判監18年
【日本實驗】鄉村少女入住東京豪宅50日的外表變化　結果令節目主持人十分驚訝
13:52 2020/02/28
【日本實驗】鄉村少女入住東京豪宅50日的外表變化　結果令節目主持人十分驚訝