【抗疫英雄】未成家無負擔自願入Dirty Team　90後女醫生：可讓有BB的同事不需要加入

▲ 未成家無負擔自願入Dirty Team，90後女醫生劉蘊珩表示，可讓有BB的同事不需要加入。

威爾斯親王醫院內科醫生劉蘊珩(Wendy)2月初自願加入Dirty Team，照顧懷疑及確診感染武漢肺炎的患者。Wendy有感她還未成家、沒家庭負擔，希望自己的加入可讓家中有BB的同事不需要加入。2003年爆發非典型肺炎（俗稱「沙士」）時，Wendy還是小六學生；17年後的今日站在抗疫最前線，她坦言；「發現比想像中更辛苦，承受的壓力也很大。每次有懷疑及高度懷疑個案，自己心裡說不怕其實都是假的。」

中大醫學院今日(1日)在fb分享Wendy的抗疫故事。位於沙田的威爾斯親王醫院12樓內科隔離病房，專門接收已確診或懷疑染上武漢肺炎的病人，1月底爆發疫情時醫院已經立即成立抗疫團隊「Dirty Team」，當中內科醫生劉蘊珩，是其中一位主動要求加入Dirty Team的醫護人員。

醫護坦言壓力大

TVB日前播出的《星期日檔案》以「咫尺戰場」為題，追訪威爾斯親王醫院內科醫生劉蘊珩（Wendy）通宵當值的日程。Wendy於2月初自願加入「Dirty Team」，因為她還未成家、沒家庭負擔：「有些同事家中有BB，如果他們加入Dirty Team萬一有事，他們的小孩和家人其實好慘。多一個人進來，他們進來的機會便少一個。」

17年前的小學生，今日成為「抗疫醫生」，負責「通宵更」的Wendy於隔離病房通宵工作。她表示，醫護人員的保護衣數量緊絀，擔心同事裝備不足所以能省即省，醫生巡房看病人時會順道抽血。只要有外遊紀錄及有跡象的病人，院方都會安排入住負壓房，以免感染其他病人。

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連續工作30小時 吃飯已沒甚麼味道

連續工作30小時的Wendy下班後，到附近外賣飯盒回到醫院內的休息室吃飯，當值期間完全沒喝水。終於可以坐下來休息的她直言：「其實吃飯已沒甚麼味道，最想要支水因為好口乾，基本上由昨晚九時一直戴著N95，現在第一次除下口罩，能夠坐下來已好開心。」

最近，Wendy下班後大多數選擇在醫院休息，或回自己在醫院附近租住的單位睡覺，因為Wendy寧願跟家人保持距離，不想冒任何風險擔心傳染到他們。

Wendy表示家人支持她加入Dirty Team，而自己已做好最壞打算：「未去到寫遺書那一刻，但已把銀行戶口交予信任的人，如果有甚麼事叫對方拿這些錢跟我的家人分了它。」

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