【反修例】鄧炳強：運動至今共收到1639宗投訴　721事件共拘捕37人及檢控7人

▲ 鄧炳強表示監警會有為721事件設獨立調查，亦有其他執法部門已為此事立案。(資料圖片)

反修例事件至今已超過半年，警務處處長鄧炳強今日（2日）交代2019年的拘捕情況，他表示反修例運動截至目前為止共拘捕約7700多人，檢控約1200人。指公眾活動和恐怖本土主義為兩回事，不會姑息以威嚇政府為主的恐怖本土主義行為，一切拘捕行為將以有否犯法為大前提。

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面對警察的不當行為，截至上星期共收到1639宗投訴，其中有541宗為需要回報的投訴，其中有七成的案件已聯絡相關投訴人，並展開調查，剩下兩成多的案件仍然未找到相關投訴人，其中有152宗案件已完成調查，並將相關建議轉送與監警會，其中包括調查後屬實的分類。

對於警察不當的行為，警方將即時作出主動調查，在21宗案件中有進行訓斥及其中有4宗已進行正式記錄複檢。其中21宗案件，包括11月1日有交通警電單車打八字案件、兩次曾有警員不當地將人士的身分證向鏡頭展現，就以上案件已訓斥相關同事。

另外，有關721事件，監警會有獨立調查，亦有其他執法部門以為此事立案，因此針對7月21日的調查並不在上述的21宗案件之中。有關有暴陡在地鐵站內打市民的事件，至今共拘捕37人及檢控7人，指警方將全力調查。但由於需要人手重新審視閉路電視作取證，因此預計調查需時。

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責任編輯：郭家穎