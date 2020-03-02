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【上班族抗疫】港大公共衞生學院教15招防疫攻略　應減少會議時間及分批上班

社會 15:44 2020/03/02

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

港大公共衞生學院也建議上班族如有任何不適，應請假勿上班。

本港新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）疫情持續，政府部門都陸續取消在家工作的安排，陸續返回工作崗位，事實上，上班族在社區活動一直有感染風險，加上現時本港不少個案更是群組感染個案，不可以減少社交接觸，如真的要外出上班怎麼辦？港大公共衞生學院在Facebook專頁，給打工仔女「疫情下職場防疫15招」建議，教你如何由出門上班到下班回家，全方位做好防疫工作，保護自己減低感染風險。

【新冠肺炎】梁卓偉籲復工自攜自家飯　7種不宜微波爐翻叮食物

【新冠肺炎】梁卓偉：或有第二波爆發　仍需儲備幾個月的口罩量

返工：

  • 如情況許可，在家工作
  • 分批上班，減低人流
  • 乘搭公共交通工具要配戴口罩
  • 盡量縮減會議時間

辦工：

  • 保持室內空氣流通
  • 辦公室座位盡量分隔
  • 每天消毒鍵盤、滑鼠及手機等日常物品

午餐：

  • 進食前妥善處理口罩並洗手
  • 分批用膳，應買外賣或自備飯盒，盡量避免外出
  • 因沒戴口罩，進食期間不宜交談
  • 盡可能避免坐圓枱及面對面用餐，並與他人保持距離
  • 點選單人份餐點，避免共享食物

放工：

  • 回家後立即洗手，更換並清潔身上衣物
  • 接觸完門把後，不應觸碰口鼻
  • 應常消毒門把、馬桶、遙控器及水龍頭開關等

最後港大公共衞生學院指出，最重要的一點是，如有不適，切勿上班，以減低感染或傳播病毒的風險。

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記者：伍瑋瑋

疫情 香港大學 口罩 武漢 肺炎 新冠肺炎 滑鼠 武漢肺炎

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