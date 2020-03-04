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【新冠肺炎】紓緩氣虛乾咳　中醫推介抗疫茶療強肺補氣【附製法】

健康 16:54 2020/03/04

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

中醫推介強肺茶療，有助紓緩乾咳、呼吸不暢等症狀。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，大家也要增強自身免疫力，並要維持肺部健康。註冊中醫師梁尹倩表示，補肺氣是強身防病的第一步。她推介多款強肺茶療，有助紓緩乾咳、呼吸不暢等症狀。

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梁醫師在facebook「CheckCheckCin」表示，肺為五臟之華蓋，「肺主一身之氣」，養好肺功能有助提升體內正氣；當身體有足夠的正氣，邪氣就不能乘虛而入。她介紹以下茶療，可沖泡或煲煮，適合日常強身，紓緩不適症狀，於居家辦公飲用。

補氣淮山米水

功效：健脾補氣，紓緩感覺疲倦、容易反覆腹瀉等症狀。﻿

材料：紅米1湯匙、白米1湯匙、生薏米半湯匙、乾淮山15克﻿

做法：材料洗淨，加入800毫升水以武火煮滾後轉文火煮30分鐘即可。此米水可煮後倒入保溫瓶，反覆沖泡至味淡。﻿

黨參白术茯苓茶﻿

功效：補脾益氣，紓緩肺氣虛弱的咳嗽、呼吸不暢等症狀。﻿

材料：黨參12克、白术9克、茯苓9克﻿

做法：材料洗淨，加入800毫升水以武火煮滾後轉文火煮30分鐘即可。此茶煮後倒入保溫瓶，反覆沖泡至味淡。﻿

備註：感冒咳嗽、有偏熱症狀如喉嚨痛、黃痰等不宜。﻿

營養師推介含豐富維他命CD食物　增強免疫力抵抗肺炎流感【內附清單】

無花果沙參燉梨

功效：生津潤燥，紓緩肺燥乾咳，口乾、無痰或痰黏等症狀。﻿

材料：雪梨1個、杏仁12克、乾無花果2枚、沙參12克、冰糖適量﻿

做法：﻿

  • 將材料洗淨，雪梨將頂部位置切開，挖去梨芯。沙參切成小段。﻿
  • 在梨中心加入無花果杏仁沙參及冰糖，蓋上梨蓋後用牙籤固定，放入大碗中。﻿
  • 鍋底加入水及蒸架，用武文煮滾水，放入梨，用文火隔水蒸燉1小時即成。﻿
  • 備註：脾胃虛寒、風寒感冒咳嗽人士不宜。﻿

文章獲註冊中醫梁尹倩授權轉載

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註冊中醫梁尹倩

梁尹倩 Cinci EC 香港註冊中醫。修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

責任編輯：黃泳欣

健康問題 咳嗽 感冒 武漢肺炎 新冠肺炎 中醫 中醫師

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