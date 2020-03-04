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【酒精大不同】再有藥房被揭賣含甲醇酒精　用錯工業酒精消毒可致中毒【附解釋】

健康 19:06 2020/03/04

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

再有藥房被揭賣含甲醇酒精 ，用錯工業酒精消毒可致中毒。

新型冠狀病毒肆虐，購買防疫產品的時，要提防虛假消毒酒精。海關昨日（3日）採取行動，在粉嶺、上水、元朗共4間藥房調查，檢獲110支虛假消毒酒精。部分檢獲的假消毒酒精經化驗後，發現含有工業用的甲醇。衛生署衛生防護中心曾指，甲醇可透過皮膚進入人體而引致中毒，可破壞視覺神經、中樞系統、肝臟功能，嚴重可致失明及死亡。

海關發現有清毒酒精成分只得69%乙醇，未達到有效消細菌的75%，但卻發現含8.2%工業用甲醇。

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工業酒精含有甲醇　可致中毒甚至死亡

衛生防護中心指出，工業酒精含有雜質甲醇，可透過皮膚進入人體而引致中毒，有機會出現以下情況：

  • 噁心嘔吐
  • 全身疼痛
  • 肝臟功能異常
  • 可透過消化道、呼吸道或皮膚攝入，引致中毒
  • 嚴重可導致失明及死亡

順利天主教中學化學科科主任李偉瀚（Chemsir）早前接受TOPick訪問時表示，甲醇有毒性，一般會標示出「有毒」（toxic）危險警告標籤，絶不可以飲用，也不應該用工業用酒精（甲醇）進行消毒，無論是用於皮膚或者家居用品。因為甲醇的揮發性比乙醇更加高，如果甲醇揮發後，會變成蒸氣，有機會進入人體。

他指出，工業用酒精不一定是純正甲醇或是90%以上的甲醇。工業用酒精可能以乙醇作為主要成份，並加入少量甲醇。不管甲醇份量有多少，也有毒性，不應用作消毒。

工業酒精 、醫用酒精大不同

Chemsir指出「工業用酒精」和「醫藥用酒精」的分別：

【工業用酒精】

  • 含有成分：甲醇（methanol、methyl alcohol、wood alcohol、wood spirit；化學式 (formula)：CH3OH、MeOH）
  • 製造方法：結合一氧化碳、氫氣
  • 用途：用作溶劑、防凍劑、燃料
  • 影響：可致中毒，嚴重可致失明及死亡
  • 注意：通常加入紫色色素以作識別

【醫藥用酒精】

  • 常見成分：乙醇（ethanol、ethyl alcohol、grain alcohol、drinking alcohol；化學式 (formula)：CH3CH2OH、C2H5OH、EtOH）、異丙醇（isopropyl alcohol）
  • 製造方法：發酵
  • 用途：家居消毒，可用於皮膚
  • 較為安全

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責任編輯：黃泳欣

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