【患難見真情】深水埗明哥向基層長者派防疫物資　感激印傭捐出一大袋口罩

▲ 有在港工作的印尼外傭捐出一大袋口罩予明哥，轉交有需要的人。

「相爭不足，分享有餘」之道在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情下尤其重要。北河燒臘飯店老闆陳灼明「深水埗明哥」創立「北河同行」，一直服務基層人士，包括送上飯券。在新型冠狀病毒肺炎疫情下，全球口罩供應緊張，明哥獲到不同市民、機構、學校捐出防疫物資，當中包括一班在港工作的印尼外傭。

北河同行每星期恒常服務對象約有800人，在Facebook專頁「北河同行」不時更新慈善行動，在疫情下，明哥及義工團隊將抗疫物資分發予深水埗的基層人士外，亦透過其他伙伴支援各區有需要人士。在疫情期間，北河同行收到了超過10萬個口罩及接近5000支搓手液，6000公斤白米及其他抗疫物資。

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聯同中學做慈善上公民課

於上月下旬，伍少梅中學校長於中學校長群呼籲以配對形式派發口罩，明哥撥出部份口罩存貨，有關活動連同20多間學校的校長、家教會、校董會及校友會支持，籌到4000個口罩派發予葵青、荃灣、土瓜灣、觀塘區的長者、貧窮或有需要人士。明哥認為這是一節活生生的公民教育課，以行動教育學生在困難時刻，所有人都應該彼此關心、守望相助。

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獲各界有心人捐物資

昨日（4日），在Facebook更新收集防疫物資活動，有感雖然現時口罩等防疫物資供應不像之前般緊張，但對於「手停口停」基層及體力不足的長者，沒有能力去花幾小時排隊及花錢去購買抗疫物資。不幸中的大幸是香港面對困境時，卻同時彰顯了人性最可貴的一面。當中最令明哥感動的是有在外國的港人寄口罩回來，有一班澳門人捐出7萬港元助購買物資。

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印尼外傭捐大量口罩

上星期更有一班在港工作的印尼外傭姐姐，將一大袋的口罩轉交北河同行派發予有需要的人。6位印尼外傭作代表親身到深水埗，攜帶了一大袋紅白藍袋，載有大量口罩捐予有需要港人，不分國籍去展示愛心，守護大家。

這一班有心人士交給我們的不只是物資和金錢，而是滿滿的愛。

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責任編輯︰顏紫燕