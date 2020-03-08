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【趕走春困】春天潮濕易抑鬱　中醫推介熱底寒底人士飲花茶提神抗鬱

健康 21:18 2020/03/08

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

中醫推介適合熱底寒底人士飲用的花茶，有助提神抗鬱。

天氣潮濕多霧，容易令人心情鬱悶。註冊中醫師梁尹倩表示，花茶有助疏肝解鬱、寧心安神，她在網上介紹多款花茶，分別適合體質偏熱、偏寒人士飲用。

【趕走春困】春天濕氣重易被疾病入侵　中醫推介3款湯水趕走春困

梁尹倩中醫師在facebook「CheckCheckCin」表示，根據統計，春天是情緒病容易發作的季節。從中醫角度來看，春氣通肝，肝主疏泄及藏血，疏泄包括：精神情緒、消化及氣血的流通。當肝的疏泄功能不足，就會情緒抑鬱、容易動怒及鬱鬱寡歡。

若感到心情鬱悶，整天唉聲嘆氣，甚麼也看不順眼或壓力大，以致頻頻頭痛、胃痛、肚痛、喉頭有異物感、睡不安寧甚至失眠，就是時候正視情緒問題，可嘗試按體質沖泡花茶飲用。

花茶一般有疏肝解鬱、寧心安神的作用，可以按個別需要挑選合適花茶紓緩症狀不適。以下分別是適合體質偏熱、偏寒人士飲用的花茶。

濕重分寒濕與濕熱　中醫教認識體質抗春困【附忌吃食物】

體質偏熱人士

  • ﻿菊花：性涼，清肝退火、明目、保健眼睛。﻿
  • 薰衣草：性涼，清熱解毒、散風止癢、幫助入眠。﻿
  • 洋甘菊：性寒，有安神功效，對風熱感冒及風濕疼痛有紓緩作用。﻿
  • 洛神花：性寒，清熱解毒、消滯、養顏。孕婦不宜飲用，亦不宜空腹飲用。﻿

﻿體質偏寒人士﻿

  • 玫瑰花：性溫，疏肝解鬱、行氣活血。因為有活血功效，月經期間不宜飲用。﻿
  • 茉莉花：性溫，理氣解鬱，紓緩胸悶不適。﻿
  • 桂花：性溫，溫肺散寒、暖胃止痛。﻿
  • 佛手：性溫，疏肝理氣、養胃止痛。﻿

梁醫師提醒，若情緒問題持續或嚴重，建議尋求專業協助。﻿

文章獲註冊中醫梁尹倩授權轉載

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註冊中醫梁尹倩

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

春天頭暈身重胃口差　中醫推介2款去濕茶對抗「春困」【附製作方法】

責任編輯：黃泳欣

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