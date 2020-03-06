【停課不停學】「直升機家長」監場陪看網上教學　宜放手讓子女獨自聽課培養專注力

▲ 家長宜放手讓小朋友獨自上網上課堂，可以讓他們戴耳機上課，有助提升專注力。（i-stock圖片）

聽到教師朋友們提及，不少家長坐在電腦旁與孩子一起上課。有家長每節課都聽，還跟孩子一起做課堂任務。這裏說的是已經完全有獨立學習能力的中學生，甚至是要畢業的高中生呢！

家長好奇老師如何教，所以跟着孩子聽一聽課，無可厚非。在網上教學初期，家長可以輔助孩子操作教學軟件，簡單了解網上教學的模式，然後想一想家中該怎樣可配合，這會讓之後的學習更順利。如果過了這個階段，家長還是每分每秒都盯着孩子，那就沒甚麼好處了。

已經讀中學的孩子，需要自主學習空間，即使不完美，也得讓孩子一步步去摸索學習的路。爸爸或媽媽「密切觀察」孩子的一舉一動，這種「直升機式」的行為實在不值得推崇。

如果父母不放心孩子是否專心，可以讓孩子帶着耳機聽課，而自己則在一旁專注於做自己的事就可以了。如此既可以留出足夠距離，讓孩子自在一些，也可以身作則，跟孩子一起進入專注狀態。

有的家長全程聽課後，萌生了home school的念頭，聽聞這樣的情況多了起來。家長認為老師教的難度不夠，一個老師要照顧很多個學生，以致效率較低。也有家長認為自己的方法比老師的好，於是讓孩子放棄網上課堂，照自己的想法來就好了。

這樣的做法，我是不推薦的。學習是不斷向外拓展世界的過程，而不是圍着父母的世界打轉，父母的方法與老師的方法應當是可以兼容並存的，家長要帶着孩子打破一元的成見，接納多元。而且學生參與網上的課堂學習，能讓他們更快地適應復課，回到正常學習、社交生活中去。

原文刊於《經濟日報》（收費閱讀）專欄「微光集」，原題為「暫停『直升機』模式」。

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