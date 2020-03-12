【對抗濕疹】常戴口罩用酒精搓手液易濕疹發作　中醫推介5款平價食物舒緩皮膚痕癢【附袪濕湯療製法】

▲ 長期戴口罩或使用酒精搓手液會加重皮膚負擔！

袁國勇近日預計新冠肺炎（武漢肺炎）疫情不會完結，提醒市民有心理準備年底前日日戴口罩。可是長期戴口罩或使用酒精搓手液會加重皮膚負擔，容易引發濕疹，註冊中醫温愛詩博士向大家分享預防或紓緩濕疹的食物和湯療，並教大家DIY濕疹外洗藥物。

戴口罩或常用酒精搓手液容易引發濕疹

温博士解釋長時間戴口罩使皮膚處於密閉，不透氣的情況，體表溫度升高，汗液及分泌物長時間浸漬和勒痕破損問題，於是出現皮膚灼熱、乾燥、潮紅、瘙癢等問題。同時，在皮膚壓迫的情況下有可能引起微生物感染，而繼發毛囊炎。

另外，頻繁地使用酒精搓手液令皮膚的皮脂腺被破壞，皮膚屏障受損，引致皮膚乾燥、瘙癢、脫屑，甚至龜裂。凡此種種，都成爲爆發濕疹的誘因。



「濕疹」稱為「濕瘡」

温博士指濕疹在中醫學稱濕疹爲「濕瘡」，臨床表現可分爲急性期發作及慢性期發作兩類。急性期濕疹一般表現爲紅、腫、熱、痛、出水及痕癢爲主，伴有水腫性的紅斑及密集性粟粒；慢性期濕疹一般表現爲乾燥、痕癢、局部皮膚增厚、浸潤，粗糙，色素沉著，甚至皸裂。



5款預防或舒緩濕疹的平價食物

薏米：性涼，味甘淡，歸脾胃肺經。利水滲濕，健脾除痹，清熱排膿。

淮山：性平，味甘，歸肺脾腎經。益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶。

百合：性微寒而味甘，歸心肺經。養陰潤肺止咳，清心安神。

綠豆：性寒味甘，歸心胃經。清熱解毒，消暑解渴，消瘡排膿。

冬瓜（連皮）：性涼，味甘淡。歸肺及大腸經，清熱利水，消腫解毒，

生津除煩。

如濕疹發作，皮膚痕癢，温博士建議大家可以外洗藥物以解燃眉之急，由於個人病情不同，最好向中醫師查詢後使用。



DIY濕疹外洗藥物

材料及份量：金銀花30克，野菊花30克，白蒺藜15克，苦參20克，白鮮皮20克，甘草10克。

功效：清熱解毒，祛濕止癢。

做法：全部材料以1.5公升冷水浸泡20分鐘，再煲30分鐘，隔渣放水至微温，可用紗布外敷或浸洗患處約15分鐘。

使用方法：每日一次，每次10-15分鐘，可連續用2-3日。

注意事項：適合急性期發作的濕疹患者；慢性伴乾燥症皮膚患者不適合用。



温博士推介一款可預防及紓緩濕疹湯療，性質平和，是男女老幼都適合飲用的家庭湯水。

健脾袪濕湯

材料及份量：淮山藥20克、茯神20克、百合15克、南杏15克、北杏15克、生薏米30克、熟薏米10克、陳皮5克、蜜棗2個、無花果3個、豬瘦肉半斤、粟米2個、紅蘿蔔1個。

做法：將豬肉先出水，加入藥材一起放熱開水內同煮約2小時，加適量生鹽後服用。

功效：健脾祛濕，潤肺生津，清肝寧神。

温博士提醒大家濕疹發生的原因與體質遺傳有關，非常複雜，屬於免疫失調疾病。因此，必須找具有豐富治療皮膚病經驗的中醫專家作詳細檢查，才使處方用藥更有效安全。她強調食療只能稍作紓緩，不能替代常規治療。

記者：王芷瑩