乳癌腫瘤基因表現檢測幫助評估復發率 治療乳癌 化療非必要

多年來，乳癌都是香港女性頭號癌症，有數據顯示在1993至2016年間，本港女性確診乳癌的個案增加3.5倍，每年約有4,108宗，即平均每天約有11名女士確診。乳癌並非不治之症，若及早發現，較容易醫治，需要接受全乳切除和化療的機會較低。而隨著醫學步，可讓患者於接受治療前，先為其腫瘤特性進行分析，以評估化療對患者的療效，幫助患者制定個人化的治療方案，免卻不必要治療或過度治療，而產生的焦慮及身心痛苦。

愈來愈多女士會定期進行自我檢查，即使發現罹患癌症，亦會積極面對治療。而隨著近年醫療科技的發展和進步，嶄新的醫療技術對於治療乳癌有顯著的幫助，不但可提升療效，更可幫助減低因治療所產生的副作用及高昂費用。

▲ 女士們日常的自我檢查、定期由醫護人員進行臨床檢查或乳房X光造影檢查，均有助及早發現乳癌的發生。

免卻過度治療 身心壓力銳減

以現年65歲的Ada為例，她每個月都會進行自我檢查，當她確診患上第一期乳癌，「在去年2月摸到胸部有硬塊，至5月初在香港乳癌基金會的協助下，確診了患上第一期乳癌，當時心情很惡劣，不知如何應對。」

經醫護人員介紹，Ada在7月進行切除手術的同時，抽取了腫瘤組織送到位於美國的化驗所進行安可待®（OncotypeDX®）乳癌基因腫瘤表現檢測，以評估於患者的治療方案中加入化療能否帶來效益，而最後得出的檢測結果顯示復發率低於1%，因此醫生建議她只需要接受荷爾蒙治療，而毋須進行化療。「當知道不需要接受化療，心情放鬆了很多。」

因化療而產生的副作用有很多，這個乳癌腫瘤基因表現檢測有助評估患者從化療中獲益的可能性，幫助舒緩病人的心理壓力和困擾。

▲ 第一期乳癌患者Ada接受了安可待®乳癌腫瘤基因表現檢測後，發現復發率低於1%，因此毋須接受化療，令心情大為放鬆了。

化療一直被認為是治療癌症必要的療程，時至今日，特別是針對早期乳癌治療而言，這個概念已經不合時宜。

最近一項大型的獨立研究發現在傳統病理診斷技術中被認為復發機會大，而必須進行化療的患者中，經進行安可待®乳癌腫瘤基因表現檢測後，當中有七成患者的評分都低於25，即是代表接受化療對他們的得益不大，從而避免進行不必要的治療或過度治療。

預測復發機率 評估化療得益

由美國基美健公司研發的安可待®（Oncotype DX®）乳癌腫瘤基因表現檢測技術，多年來不斷進行大型臨床試驗，是擁有臨床證據最多的乳癌腫瘤基因表現檢測，曾接受檢測的人數逾6.3萬。而其中一項獨立臨床試驗TAILORx所提供獲的證據為最高的Level 1A等級，代表其經隨機對照研究的系統性文獻，確認了安可待®的技術可有效為早期乳癌患者評估復發機率及化療效益，研究結論更令安可待®被納入各大國際臨床醫療指南。

安可待®乳癌腫瘤基因表現檢測可評估有關乳癌的復發率，以及化療能否為患者帶來額外益處，報告中包含了一個介乎於0至100之間的復發指數，復發指數愈低（指數介乎0至25），代表乳癌復發率愈低，患者亦愈不容易從化療中獲益，而復發指數愈高，（介乎26至100）除代表乳癌復發的機率愈高，更代表有較大機會化療中獲益。醫生可根據相檢測結果為患者制定一套更有效的治療方案，減低患者承受因化療而帶來的副作用和影響。

▲ 通過安可待®乳癌腫瘤基因表現檢測可評估乳癌的復發率，以及化療能否為患者帶來額外益處。

乳癌資助計劃 經濟支援檢測

進行安可待®乳癌腫瘤基因表現的費用不屬於公營醫療資助範圍，香港乳癌基金會獲企業資助推出了一項「乳癌腫瘤基因表現檢測資助計劃」，為最近在香港醫管局轄下的公立醫院接受了乳房腫瘤切除手術的香港居民，提供經濟支援以接受安可待®乳癌腫瘤基因表現檢測。只要患者有公院醫生的轉介信，加上過去1年平均月入為$1.74萬至$2.61萬，就可獲半額資助；月入$1.74萬以下或正領取綜援則可獲全額資助，幫助評估患者是否可從化療中獲益。

如欲了解資助計劃詳情，請登入www.hkbcf.org或致電2525 6033查詢。

本資訊僅作参考之用，並不取代醫生專業意見，如對診斷或治療計劃有疑問，請向您的醫生查詢。

（資料由客戶提供）