【新冠肺炎】首位危重患者肺部解剖相片曝光　全肺呈古銅色及部份出血壞死

▲ 解剖照片曝光，全肺呈古銅色及部份出血壞死。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，其病理仍待深入研究。近日，有內地研究團隊發布首名危重患者的全肺活檢病理報告，發現病例的全肺表面呈古銅色，多為點狀出血，亦有部份出血壞死，或許揭示了重症患者死亡的主因。

研究團隊於在預印本網站Preprints更新發布「新型冠狀病毒肺炎危重症患者的臨床病理分析」，該研究尚未經同行評議。

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研究團隊對1名66歲，進行了肺移植手術危重患者，進行全肺活檢。該名患者於1月4日從武漢返回深圳，出現高燒和咳嗽症狀。除8年高血壓病史外，無其他基礎疾病，心功能良好。確診後，被診斷為新冠肺炎（危重型）和嚴重ARDS，並發呼吸衰竭，進行肺移植手術。

▲ 右肺（A、B）、左肺（C、D）大體形態，右肺邊緣明顯出血壞死。

結果發現，其全肺表面呈古銅色，肉眼可見瀰漫性充血，多為點狀出血，部份出血壞死。出血壞死主要發生在肺右下葉、中葉和上葉的外邊緣。支氣管被粘液和出血滲出物覆蓋。肺切面有嚴重的充血和出血改變。

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另外，顯微鏡下研究團隊觀察到大量的肺間質纖維化、管壁增厚、管腔狹窄和閉塞。由此推測，或導致危重病人出現嚴重的呼吸衰竭、急性肺功能障礙。

至於右肺外緣出血性壞死，則提示以下兩點：第一，這可能是重症患者死亡的主要原因之一；第二，COVID-19的主要病變可能首先起源於此。

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責任編輯：楊宛茜