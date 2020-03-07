【家訓教育】培養3子女做家務　媽媽家訓：男人學會家務不能加重妻子負擔

▲ 媽媽表示，其家訓是「男人必須學會家務不麻煩女人」。

真正的家教是學會為自己負責，近日有台灣媽媽在社交平台發文稱，與老爺奶奶交涉多時，終讓3名子女分擔家務，她認為家務不只是女孩的責任，男孩亦應學習，將來結婚後也需要分擔家務，不能加重妻子的負擔。

子女輪流做家務

育有3名子女的媽媽，近日在facebook群組「爆怨公社」發帖稱，早前在夫家與公婆「大革命」後爭取到成果，每逢周末每餐飯後，小孩都要輪流做收拾工作，一人負責流碗、一人負責洗鍋，還有一人負責倒垃圾、抹枱和掃地，另外亦須不定期擦拭房間桌窗、掃地、拖地和洗廁所，工作每月輪替一次。

小孩不是應該從小就必須習慣做家務嗎？我超級不能接受過份寵溺自己的小孩，卻又在將來處處指責挑剔自己的媳婦，但從不檢討自己教出邋遢的孩子，造成媳婦的麻煩。

▲ 兩名兒子洗碗和洗煲。（facebook圖片）

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父親訓責不洗碗的哥哥

這名媽媽又提及，娘家的哥哥剛結婚時，每當加班回家後會自己煮宵夜吃，但從不洗碗，要嫂子下來洗，爸爸看過幾次後，有一次趁嫂子不在，責罵了哥哥一頓，指責他不能把家務全推給妻子。

你現在是怎樣？娶了老婆手就殘廢了是嗎？吃完宵夜不能直接洗碗，還要老婆專程從4樓下來洗？

自此以後，哥哥每次都自己洗碗，再也不見嫂子下來洗哥哥的碗筷。這名媽媽笑言，娘家的家訓是「女人必須自己賺錢不倚賴男人」、「男人必須學會家務不麻煩女人」。

不少網民紛紛對這媽媽和其父親的做法讚好，認為這才是真正的家教，學會為自己負責。有父母亦表示，從小教導孩子做家務，從簡單的做起，培養良好習慣。

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責任編輯：王明芳