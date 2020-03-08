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【夠細奇則】269呎兩房單位打通變一房　女兒睡父母旁邊被質疑忽略成長需要

精明消費 11:58 2020/03/08

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

西營盤一個269呎的兩房單位，被設計師設計成一房供一家三口居住，被網民批評多餘。

香港地少人多，不少人為求用盡有限的居住空間而攪盡腦汁。「香港開電視」節目《夠細奇則》日前就介紹西營盤一個269呎單位，設計師把這個原本為兩房、居住了一家三口的單位，設計成一房，讓未成年的女兒與父母同房，遭網民狠批多餘。

據設計師在節目中介紹，整個單位主要分成客廳與睡房兩部份，兩者中間以電動隔音遮光簾作為分隔。而餐桌則放在床前，除了用膳外，只要把電動隔音遮光簾拉上，小朋友做功課時則可回到房內餐桌上做，餐桌毗鄰的兩個大窗亦可確保有充足的光線穿透，而父母就可以在廳內看電視。

而整個單位最特別之處在於，設計師把這個原本的兩房單位硬拆成一房，把屋主父母與其未成年的女兒安排同睡一張電動大床，雖然當中分開了雙人床及單人床，但兩床之間並無任何分隔措施。此外，這張電動大床經遙控升高後，衣櫃則暗藏其中，供屋主夫婦放置衣服。

然而，不少網民覺得設計上有缺陷，坦言強行把兩房單位改成一房的做法是莫名其妙，把父母與女兒安排同睡一床，更是忽略了女兒成長的需要以及夫婦間的私人空間。

至於電動床下暗藏衣櫃的做法，網民又批評是否「早上找件衣服都要把全家人升上天花板」、「電動床壞了就好笑」、「如果每天要這樣拿衣物，我想我會一星期換一次衣服」。

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責任編輯:陳珈希

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