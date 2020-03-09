【與蟎同眠】英國研究枕頭套暗藏16種真菌　長期不洗床單恐成塵蟎細菌溫床

▲ 英國一項研究指出，用過的枕頭表面上含大量真菌，內含真菌樣本數從4至16種不等。

不洗床單、枕頭套會有甚麼後果？英國一項研究指出，用過的枕頭表面上含大量真菌，內含真菌樣本數從4至16種不等。而除了枕頭套外，床單也是細菌、塵蟎滋生的好地方，因此不洗床單，變相是「與成千上萬蛛形生物共眠」。而有本港專家受訪時就曾指出，枕頭、棉被、床褥都是塵蟎出現的重災區，定期清潔家居、用陽光曬被套及床褥套，可有效保持健康衛生。

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據「BUSINESS INSIDER」報道引述一項調查指，在年齡介乎18至25歲的美國單身男性中，有55%人士在一年內只會換4次床單。而人在睡覺時，每晚大概會掉落1,500萬個皮膚細胞，這些皮膚細胞會成為塵蟎的「食物」，因此越長時間不洗床單，就會為塵蟎提供越多「食物」，也會令塵蟎繁衍出越多後代：

假如不洗床單，就會和成千上萬蛛形生物共眠。

塵蟎的糞便會產生一種蛋白質，導致人們眼睛發紅、發癢、流鼻涕，更可引起其他類似感冒的症狀。而且，如不定期清洗床單，又在睡前使用護膚品，這些護膚品就會轉移並堆積在床單上，堵塞毛孔，導致皮膚生暗瘡。

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一個枕頭套上有16種真菌

報道又引述英國曼徹斯特大學一項研究指，在10個定期使用了1.5至20年的枕頭樣本中，發現每個枕頭都含有大量真菌，當中以「煙麴黴」（Aspergillus Fumigatus）最常見，其中有樣本更鑑定出16種不同真菌，並且有上百萬個真菌孢子。這些真菌除了可引起過敏現象，還可感染肺部及其他器官，危害健康。

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專家：攤開棉被可減少濕氣杜絕蟎蟲

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源曾受訪表示，睡床上的枕頭、棉被、床褥均是塵蟎出現的重災區，家居應定期吸塵、清潔，減少堆積雜物，保持衞生有助減少蟎蟲，及細菌滋生。

另外，人睡覺時會有體溫，亦有皮屑或死皮剝落，令床上的蟎蟲得到養分，所以早上起床後，不應急於把棉被摺疊，相反應盡量把棉被攤開，令被面及被芯乾爽，減少濕氣累積，以杜絕蟎蟲繼續滋生繁殖。

他又表示，每季把棉被、枕頭等床上用品「用陽光曬一曬」，可殺菌及保持乾爽。而被套、床褥套等，宜每兩星期清洗更換。他續指，當枕頭發黃、發黑便應掉棄，因為枕頭容易積藏頭皮屑，清洗亦不方便，應定期更換。

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責任編輯：羅嘉欣