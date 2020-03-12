【雞丁Rap歌】拍MV改歌詞Rap出少年率真　中二生YouTuber雞丁爆紅：做返自己就ok【有片】

▲ 中二生YouTuber雞丁憑洗腦創作爆紅網絡。

「我行出街又有啲high，走入百佳突然見到陳法拉......」網名「雞丁」的中二生Ray Chan，是近期熱爆網絡的YouTuber，自家製的兩首洗腦rap歌在網上瘋傳，甚至獲陳法拉回應「小朋友你好得意啊！」而其YouTube頻道訂閱人數亦在短短兩星期內，由數百人增至逾5萬，但雞丁沒有洋洋得意，更謙稱未來只想繼續帶歡樂給觀眾。

與雞丁相約訪問之前，已知他近來收到大量「DM」（私訊），未必能一一回覆。記者於是引用他的歌詞，「誠邀你出來食PI-PIZZAHUT」，希望以誠意打動他，最初他禮貌地婉拒，稱擔心自己「講錯嘢」，不過多聊幾句後，雞丁表示不想影響記者工作，最終答應受訪。

▲ 雞丁率真的個性令他成為網絡紅人。（陳智良攝）

小五起當YouTuber

停課期間，雞丁除了要跟學校的網上學習課程，每周亦要做3次泳隊的陸上訓練，因此他相約記者傍晚6時在游泳池附近等。爸爸為雞丁揹著書包和瑜伽墊，雞丁戴著標誌性的黑框眼鏡，彬彬有禮地向記者打招呼。

影片中非常搞鬼的雞丁，原來是個怕羞少年，經過他身邊的同學仔，見到他接受訪問都紛紛歡呼，著他加油，雞丁則露出靦腆的笑容把同學趕回去。

今年13歲、原名Ray Chan的雞丁，自小五開始在YouTube上載影片，「雞丁」這個網名原來是他小三時，欖球教練笑他長得像卡通人物「四眼雞丁」而得名，最初他並不喜歡，但後來同學都叫慣叫熟，他亦漸漸接受，甚至用作網名。

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▲ 雞丁拍攝MV的主要場景就是住所。（影片截圖）

而在小五那年，雞丁有段時間很沉迷看YouTube，見到不少YouTuber拍的片很有趣，令他動心想試試，於是就開設頻道「RAYVEL Studios」，從拍片、剪片，到改歌詞等，全是他一手包辦，而他的器材只有一部iPhone、一部iPad和一枝小小的補光燈。

覺得好得意，試吓呢個功能、果個功能，試吓試吓就知道點整。

他還記得自己拍的第一條片是玩當時很流行的AR遊戲《Pokemon Go》，此後他的影片內容多元化，有教人「P圖」、「打機」、學校生活Vlog，還有自家製rap歌，改編的歌詞富趣味性，緊貼社會話題，拍攝的MV、剪接技巧相當有水準，而且尚未變聲的「雞丁」，rap起來仍保留孩子的童真。

▲ 平日雞丁都是用iPhone自拍影片。（徐穎彤攝）

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憑率真歌詞爆紅

至於創作靈感，他表示會參考其他YouTuber，有時一些日常經歷亦會令他靈機一觸，例如《生活》一曲，改編自YouTuber PewDiePie的「Mine All Day」，是源於他覺得自己生活很重複，有一日坐車時就忽發奇想，希望透過歌曲述說自己的故事。他前後花了5日時間作詞、拍片和後期製作，在MV中全程記錄自己的一天的生活。

另一首爆紅作品《武漢肺炎》，改編自Taio Cruz的「Dynamite」，歌詞中「個病毒度令人死，但多咗2 weeks holiday」，「大家會生飛滋，個肺會好痴，就好似沙士，唔敢生BB」，訴說著作為學生的真實感受。他的MV是在家中拍攝，遊走於客廳和睡房，配上不斷搖頭擺動的鏡頭，充滿動感。

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未來繼續做自己

影片最先有人在連登討論區分享，隨即在網絡瘋傳，目前兩首MV均有40至50萬觀看次數，而其YouTube頻道訂閱人數亦在短短兩星期內數百人暴增至逾5萬人。雞丁早前亦在YouTube發布影片「究竟發生咗咩事？」，剖析爆紅現象，

其實我覺得紅呢，佢爆完就無啦，爆紅完之後就唔會爆，所以我覺得可能呢個趨勢一陣間就無，所以大家都覺得我會去到十萬訂閱，我覺得係冇咩可能。

不過，有人欣賞自己的作品，雞丁坦言會開心，亦有少許成就感，但未來會繼續做自己，不會給予自己太大壓力。對於有廣告商招手，雞丁指自己不喜歡頻道裡有太多廣告，所以都婉拒合作。

只想繼續帶俾大家一啲娛樂，做返自己就ok！

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記者：林愛娜