【雞丁Rap歌】13歲YouTuber雞丁的逆境思維　靠父母一句話樂觀面對Haters抨擊【有片】

▲ 雞丁靠父母一句話樂觀面對Haters抨擊。

中二生YouTuber「雞丁」憑《生活》和《武漢肺炎》兩首自家製改編Rap歌一夜爆紅，「我行出街又有啲high......」、「我仲後生我唔想好快死」等洗腦歌詞搞鬼地唱出少年人的率真態度。

不過，原來經營YouTube頻道近4年，雞丁在過程中都遇過不少難關，特別近期爆紅後，多了粉絲外，亦難免有批評，甚至攻擊，雞丁坦言有失落，但感激父母鼓勵支持，亦教導他用正面積極態度面對抨擊。

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▲ 雞丁平日會以手機自拍影片。（徐穎彤攝）

同學成忠實粉絲

13歲的雞丁，原名Ray Chan，小五起開始經營YouTube頻道「RAYVEL Studios」，影片內容多元化，不但教人「P圖」和「打機」，亦有一些音樂創作，無論是歌詞，拍片和剪接技巧都相當有水準。

不過，在過去的創作日子，雞丁都有遇過低潮，特別在去年，其YouTube頻道一直維持只有百多個訂閱，更有網民留言說不喜歡他，令他一度感到氣餒。慶幸有一班同學作他的忠實粉絲，一直鼓勵他，甚至在他的影片中粉墨登場。直至近日他成為網絡紅人，一班同學擁躉又有甚麼想法呢？

一開始佢地就好支持我，好想同我一齊拍片，佢哋最近就話希望我仲記得佢哋，咁我緊係記得啦！

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曾因成績差擱置頻道

除了近期熱爆的《生活》和《武漢肺炎》，雞丁在2018年亦音樂作品《考試EXAMS》，寫出學生哥的讀書煩惱，

我啲家長要我去考試，但係我又超級想打機... 讀書好辛苦，我真係好想睇YouTube...

原來，雞丁在小五開始拍片不久，因為自己成績太差，有些科目不及格，而且不時欠交功課，擔心在呈分試表現差，會影響升中。自我檢討下，雞丁認為問題在於自己不務正業，決心刪去頻道內所有影片，專心讀書和溫習，直至中一才重拾拍片的興趣。

成績唔係一下子好好多，但之後算係中間，唔太差。

是否如歌詞所說，因為「家長要我去考試」，才被迫去讀書？雞丁表示，他毋須參加補習班，鋼琴、小提琴、游泳等興趣班都是他主動要求要學，並非父母強迫，當然父母亦有要求，例如要求他每天練琴，至於他會練多久？

嗯......20分鐘，哈哈！我都唔好意思講！

▲ 雞丁早前拍片回應網民留言。（影片截圖）

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父母教導樂觀面對批評

事實上，雞丁的父母相當開明，更是雞丁的支持者，除了讚賞和鼓勵他，亦會給予他創作意見，例如建議他在樓梯上跳舞。所謂「人紅是非多」，爆紅背後雞丁難免承受網民批評，面對網民的留言，雞丁表示他曾經有難過，特別是他投放了很多心思，卻被人批評他的影片「廢」。後來，他想通了，全因父母教他正向思考，令他思想變得豁達，

俾人鬧時，佢哋（父母）會話我聽，啲網民唔識我，我又唔識得啲網民。你控制唔到佢哋（網民）想點樣諗，所以不用太介意，我試過又真係開心返好多。

此後，面對網民留言，他最多只會回覆一次，無論對方如何回應，他都不會再爭辯下去。

（批評者）好少人，唔好俾佢影響到你就得。

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▲ 雞丁為人樂觀積極，面對批評也能一笑置之。（陳智良攝）

最近，雞丁更拍片以幽默方式回應網民留言，例如有人讚他「好搞笑、好有feel」，他高興地道謝，但亦有人說他是「dirty topic」，甚至抄襲等，雞丁都以趣怪表情回應。

樂觀，是雞丁的生活態度，正如他的歌詞「生活好完美，生活得完美，你樂觀啲你嘅生活就會好完美」。雞丁強調，現在他人生的首要工作是讀書，這是他的自我要求，拍片只是興趣和娛樂。即使現在爆紅，他也沒有想過當全職YouTuber，至未來想做甚麼，就有待摸索。

而家都想專注係學業，拍片係娛樂大家，等大家輕鬆吓！

記者：林愛娜