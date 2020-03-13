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【新聞小花】TVB主播麥詩敏上載童年照　被發現父親是《警訊》皇牌主持

娛樂 13:09 2020/03/13

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

無綫主播麥詩敏分享童年照，發現父親是主持《警訊》15年皇牌主持。

TVB新聞小花麥詩敏加入大台5年，最為人記得的絕對是她初入行時，報新聞時講「中東呼吸綜合症」不斷食螺絲的事件。最新，麥詩敏在個人IG分享一張童年照，意外揭發原來她的父親正是當年主持《警訊》的麥振江。

新聞小花麥詩敏分享的照片攝於1997年，當時她年約5歲，相中其父分別抱著她和妹妹，麥詩敏留言問：「Which one is me?」著粉絲猜猜哪一位才是她。

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照片左邊為麥詩敏，右邊是她的妹妹。（instagram圖片）

麥詩敏父親曾主持《警訊》

不過，網民們並未有熱衷於猜測她的兒時模樣，反而把重點放在麥詩敏的爸爸身上。

有網友問：「你爸爸好似做警訊個位叔叔」，隨即有人回應：「根本就係佢……麥振江。」

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早前麥詩敏與爸爸（右一）一同出席飯局。（網上圖片）

《警訊》經典主持

麥振江於1979年開始擔任《警訊》的節目主持人，直到1994年離開幕前轉職編導，由於主持了該節目15年之久，曾被觀眾誤認他是警察並稱他為「麥Sir」。

麥詩敏與《警訊》亦非常有緣，在她的大學時期，曾經客串過當中案件重演模擬片段的角色。

與前TVB主播梁凱寧由同事變為朋友。（instagram圖片）

至於現年28歲的麥詩敏，畢業於香港科技大學的工商管理系，當年她畢業學年見到TVB招聘主播，經父親的鼓勵應徵並獲得錄取，至今已效力TVB近五年。

外型甜美的麥詩敏現主力擔任《天氣報告》的主持，亦出現於《星期日香港早晨》、《樓宇點睇》等節目。

其「經典作」可謂入職TVB後兩個月，在新聞報道講及「中東呼吸綜合症」時，因為「食螺絲」而被網民瘋傳而廣為人認識。隨時日磨練，她現在已是位經驗豐富的主播。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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