【真實童話】美國超模下嫁印度王子7年　誕兩小王子成亞洲最美王妃

▲ 美國超模下嫁印度王子7年，誕兩小王子成亞洲最美王妃。

「王子和公主從此過著幸福快樂的生活」，這不單止是童話故事，更在現實中發生。美國31歲超模Kendra Spears在7年前下嫁印度王子Prince Rahim Aga Khan，成為印度王妃，更先後誕下兩名可愛的小王子，被喻為真人版「灰姑娘」，親身演繹幸福美滿的童話故事。

在美國西雅圖成長的的Kendra Spears，從小就是學校的校花，而且她美貌與智慧並重，在波特蘭州立大學攻讀社會學後，又在美國華盛頓大學取得社會學碩士。在2008年的美國超模大賽中，年僅20歲的Kendra Spears就憑著1.8米身高和出眾外貌勇奪冠軍，轟動整個時尚圈，此後世界上首屈一指的品牌如Chanel、LV、Prada等都邀請她合作，備受追捧。

▲ Kendra Spears是美國超模。（facebook圖片）

成為印度王妃

就在事業最得意的時候，有「黑珍珠超模」之稱的Naomi Elaine Campbell，就把Kendra Spears介紹給印度王子拉希姆（Prince Rahim Aga Khan），兩人一見鍾情，很快成為戀人，在2013年於瑞士日內瓦舉辦低調的穆斯林婚禮，只邀請了親友。

【最美皇后】不丹皇后最美孕照罕見曝光 7歲迷倒國王為她廢除一夫多妻制

▲ 兩人在2013年結婚。（facebook圖片）

當時年僅24歲的Kendra Spears穿著華禮的傳統印度婚禮服飾、配搭名貴鑽飾示人，搖身一變成為貴氣成熟的印度王妃，下嫁41歲的拉希姆，成為Princess Salwa Aga Khan，並於2015及2017年先後誕下兩名可愛的小王子，一家四口樂也融融。

▲ Kendra Spears先後誕下兩名可愛的小王子。（facebook圖片）

不過，即使成為王妃，Kendra Spears都沒有停止模特兒的工作，依然飛到世界各地為品牌和時裝雜誌進行拍攝工作。她亦會跟丈夫出訪不同國家，例如在2018年就曾到英國溫莎古堡覲見英女皇。

凱特王妃靠杜肯減肥法搣甩嬰兒肥 哈里王子效法婚前激減10磅【內附減肥餐單】

責任編輯：林愛娜