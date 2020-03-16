【防疫食譜】長期戴口罩易生暗瘡　營養師教10分鐘煮小甜椒炒蝦球抗疫美肌【附製法】

▲ 營養師教大家煮小甜椒炒蝦球平衡油脂分泌，增強抵抗力。（相片由註冊營養師謝詠瑩提供）

新冠肺炎疫情蔓延全球，長時間戴著口罩，容易生暗瘡。「Nutri Life營養顧問中心」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）在instagram「eat.well.nutrition」分享抗疫食譜，教大家煮「豉椒小甜椒炒蝦球」，10分鐘即可上碟。小甜椒含豐富胡蘿蔔素，有助平衡油脂分泌；並含豐富維他命C，有助增強抵抗力、維持皮膚彈性。

Gloria表示，小甜椒含有豐富胡蘿蔔素，有助平衡油脂分泌。小甜椒用少許油炒，有助人體吸收胡蘿蔔素；快炒更可保存更多維他命C，有助保持皮膚的彈性。

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材料（2人份量）

蝦仁：16隻

小甜椒：10小隻

蒜蓉：2茶匙

豆豉：2茶匙

生粉半湯匙+水：1湯匙

蠔油：2茶匙

油：2茶匙

做法

1. 小甜椒洗淨切粒。

2. 用湯匙把蒜蓉和豆豉壓碎。

3. 蝦仁洗淨去殻。

4. 熱鑊落油，把蒜蓉和豆豉爆香。然後放入蝦仁，煮至蝦仁變紅色。

5. 加入小甜椒炒2分鐘。

6. 加入豆粉水（生粉+水）和蠔油。

7. 煮滾即可上碟。

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維他命C

Gloria向TOPick表示，是維他命C含量最豐富的蔬菜，比香橙高出近一倍。每天吃4至5條小甜椒，已足夠一日所需。

維他命C有助增加抗體，並能刺激白血球的生產和活躍度。成年女性每日維他命C攝取量建議為75毫克，男性則為90毫克。攝取足維他命C，可維持一般免疫力。

但有多份研究指出，攝取200毫克以上維他命C，可明顯縮短感冒時間至50%，尤其是高風險人士，例如：長者、運動員、長期吸煙人士、長期處於低溫環境的人士。另有初步研究指出，攝取足夠維他命C可減低患肺炎風險至80%。

胡蘿蔔素

胡蘿蔔素有助上呼吸道黏膜分泌，令細菌難以入侵。維持口腔、呼吸道、胃部及腸道的健康。

其他含豐富胡蘿蔔素的食物：橙黃色蔬果，如：紅蘿蔔、南瓜、番薯；深綠色蔬菜，如：芥蘭、菠菜。建議每星期大約進食2至3次，每次一碗橙黃色的蔬菜。

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謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebook及instagram「eat.well.nutrition」與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

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責任編輯：黃泳欣