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【外傭賣淫】《東張西望》放蛇揭外傭疑賣淫實錄　瞞僱主一家四口上交友App約性交易

親子 12:59 2020/03/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

TVB《東張西望》放蛇直擊外傭賣淫實況。

香港好多家庭有老有嫩，要請外傭幫忙照顧，若果外傭秘密從事賣淫活動，染上性病連累僱主便不堪切想。TVB節目《東張西望》昨晚（16日）播出一節「外傭賣淫實錄」，放蛇直擊外傭賣淫實況，透過交友app約到一位僱主為一家四口的印傭，500元便有交易。

繼上月踢爆元朗和觀塘淫窟實況後，《東張西望》再度「放蛇」直擊外傭的賣淫實況。觀眾陳先生（化名）報料稱，近日不少「交友App」湧現菲律賓及印尼籍女子，而且非常主動，傾兩句就話可以Have Fun，即是Make Love。

最平200元有交易，最貴都是大概1000元。

印傭Ari自稱37歲，在粉嶺為一個四口家庭工作，她在交友app中的相片比較年青纖瘦。（畫面截圖）

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交易金額僅200元至1000元

節目團隊透過社交app聯絡了幾位疑似菲傭和印傭，打開約會話題不久，外傭已主動報價︰「$1000/2（次）」、「800-1000 for 2h Unimited（2小時無限次交易）」，甚至「me and friend」暗示可以結伴出動。

疑似外傭在交談中主動報價。（畫面截圖）

團隊透過交友app約會一位自稱37歲、在粉嶺家庭工作的印傭Ari，收費500元，但Ari的外表與交友app的相片明顯有落差，相片的她比較年輕，真人是一名比較矮及肥胖的女士。

印傭為供女兒讀書下海

放蛇人員與Ari入餐廳食早餐，了解她的背景，得悉她早已離婚，是一名單親媽媽，獨力照顧一名仍在讀書的女兒，所以她「下海」賣淫的主要原因是缺錢。

我又冇老公，冇所謂啦。

印傭Ari真人比較矮和肥胖，自稱為供女兒讀書下海賣淫。（畫面截圖）

她不擔心被僱主發現，相信僱主不知情「盡量唔好喺嗰邊囉。」之後放蛇人員與Ari上到時鐘酒店開房，但付錢後借故離開，沒有進行性交易。

律師︰違反居留條件最高囚2年

執業大律師陸偉雄在節目中表示，一旦外傭從事家庭傭工以外的工作，已破壞了她居留的條件，最高刑罰可罰款5萬元及入獄2年。

疑似賣淫外傭打扮得花枝招展。（畫面截圖）

媽媽網民︰匪夷所思

節目播出後引起僱主譁然，在親子討論區表示好擔心，「匪夷所思，估佢哋唔到」。有人直指問題存在已久，曾聽聞有外傭會趁太太外出走入主人房，躺在大床上影性感照。

又有人見過，有外傭在公園公然讓伯伯摸大脾，還有在中環向外籍人士拋眉眼，一分鐘就跟人走。不少媽媽看完分享後，已嚇得不敢請工人，

寧願自己頂硬上湊兩件都唔想再請。

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責任編輯︰王俊賢

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