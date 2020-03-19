【主播爸媽】林燕玲讀Band 3「武館中學」發奮　一個原因剪「小飛俠」髮型踏上主播路

▲ 林燕玲自小讀書成績普通，自失意會考後轉校發奮，終成功考入科大並成為主播，開啟了往後的事業路。

那些年曾掀起一股新聞之花熱潮，TVB一代靚女主播如趙海珠、林燕玲，當年成為一時佳話。外號「小飛俠」的林燕玲（Ruby）轉眼已離開主播崗位近10年，喜歡嘗新的她涉獵過多個行業，4月她即將面對人生中最大挑戰，迎接BB「小小小飛俠」的誕生，以41歲之齡成為新手媽媽。

林燕玲於2003年加入主播行列之時，以一頭清爽「小飛俠」式短髮示人，在主播界中罕見，外界更索性封她做「小飛俠」。

▲ 進入懷孕後期的林燕玲4月預產期，已準備好口罩及防疫物品入院。（林燕玲fb圖片）

保留「小飛俠」髮型原因

Ruby對此封號很受落，透露「小飛俠」髮型由TVB髮型師操刀，原本她留有一頭長髮，但不想每次出鏡前花太多時間梳理，亦有感短髮適合自己，故把心一橫剪短。

我不是一個留戀髮絲的人，我不介意男仔頭，適應到環境就得，短髮的我樣子看起來更sharp。只是當年我擔心出外理髮會不符合TVB要求，故交託TVB髮型師最穩陣，個髮型我都滿意。

除了2017年結婚時留長髮，Ruby至今仍以短髮示人居多，始終打理方便。「生BB後我會再留長的，總之要靚，不論男女髮型對個樣都影響好大。」

TVB像少林寺 打好事業根基

Ruby在TVB當了2年主播後，轉投Now財經台及新聞台續任主播，至2011年另謀發展。她坦言，主播生涯擴闊了視野，打好事業根基，更形容TVB像一所「少林寺」。

TVB有正統的主播訓練，讓我大開眼界，我原本對新聞沒多大概念。

Ruby為了是次訪問，回首當年做早晨新聞、說話「慢吞吞」的自己。她笑言當年最怕冬天返早班，早上6時正出鏡，4時多便要返公司準備，加上車程遠，3時多要起床，「我對讀早晨Cast又愛又恨，我好怕凍。」

▲ 林燕玲在新節目中訪問了媽咪級主播黃婉曼，十分欣賞她終身學習的人生態度。（受訪者提供相片）

離開主播崗位後涉財經行業

性格貪玩的她，離開了主播崗位後，涉足過各行各業包括銀行衍生工具產品的銷售董事、銀行高層或銷售人員，上市公司傳訊部等，令她成長了許多。

Ruby近年自由身工作，並即將榮升鼠年媽媽，多一份人生經歷。在懷孕期間，她為Viu TV主持及監製新節目《女主播 智好傾》，請來了一眾女主播好友做嘉賓，部份也是媽咪級，例如蔡雪瑩、黃婉曼、鄭萃雯等，Ruby藉著訪問學習做個好媽媽。

▲ 面對BB即將出世，林燕玲未有計劃BB的讀書路，但相信自己一定不是虎媽。（湯炳強攝）

在財經範疇工作多年，她認識到要為孩子購買教育基金和保險，保障將來有足夠教育開支。教育基金方面，首要注意回報的穩定性。至於會選本地學校或國際學校，她暫未有具體想法，但她堅信自己絕不是虎媽，只希望孩子快樂成長。

身教培育孩子成樂觀之人

她和丈夫都相信，父母身教比任何教育都重要，她希望培育孩子成為樂觀正面的人，現已從胎教做起，在新冠肺炎疫情下盡量保持放鬆，以免影響腹中寶寶的情緒。

▲ 林燕玲出身小康之家，在4兄妹中排第3。（林燕玲fb圖片）

Ruby樂觀性格緣自一個快樂的家庭，她生於小康之家，有兩兄一妹，父母是潮州人。雖然父母對4兄妹一直施以嚴厲管教，但沒有催谷學業及期望他們做偉人，只用愛與耐性讓他們感受父母的苦心，Ruby說︰

父母希望我們可以獨立照顧自己，我學業成績不算好，又有點懶散，所以父母對我比較緊張。幸運地我們4兄妹都能大學畢業，找到喜歡的工作，沒有讓父母失望。

會考失手轉校高雷中學

從小到大，Ruby都是接受本地教育，中一至中五就讀觀塘區女校聖安當女書院，但會考失手未能升回原校，中六要轉校至同區的高雷中學，經發奮力追後升讀香港科技大學生物化學系。

▲ 林燕玲（中）在香港科技大學畢業。（受訪者提供相片）

打贏去差館 打輸入醫院

高雷中學曾是有名的Band 5「武館」，位於聯合醫院和警署之間，盛傳學生打架「打贏去差館，打輸入醫院」。由於Band 5學校惡名昭彰，近年已減至3個等級，高雷經整頓校風後，學生成績已大有進步，徘徊於Band 3頭至Band 2尾，連Ruby也為母校平反。

我沒見過有人打架，我覺得讀高雷頗開心，可能我由女校轉去男女校，學習環境比較開放，教育亦不差，老師有心教導，我最後都升到大學呀。

▲ 丈夫葉浩文學歷高，自小熱愛讀書，林燕玲笑言孩子讀書事宜會交由丈夫處理。（林燕玲fb圖片）

至於金融才俊丈夫葉浩文，自小外國長大，曾赴加拿大和澳洲讀書，讀書成績出眾，是一名生物科學博士。Ruby笑言讀書對丈夫來說是一件易事，相信孩子將來的教育，會由他去計劃，不排除將來海外升學的可能性，一切視乎孩子的發展再作決定。

林燕玲專訪（上集）分享懷孕經歷︰

【主播爸媽】41歲前主播林燕玲4月戴口罩生B 懷孕靚媽「小飛俠」公開養胎養顏秘訣

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記者︰林綺玲