【新冠肺炎】歐洲首2名確診者X光片曝光　呼吸衰竭肺部重創充滿膿液

▲ 歐洲首2名確診患者的X光片曝光，可見肺部重創充滿膿液。

新冠肺炎疫情蔓延全球，湖北武漢一對夫婦1月於意大利旅遊時，感到不適，1月29日在羅馬確診感染新冠肺炎，成為歐洲首兩宗確診個案。夫婦確診4日後開始呼吸衰竭，二人肺部X光片近日曝光，可見其肺部迅速惡化，出現磨砂玻璃狀影像（ground-glass opacities），致呼吸困難。

據英國《每日郵報》報導，兩名患者分別為67歲男士及65歲女士，二人確診後，羅馬國家傳染病研究所（National Institute of Infectious Diseases）的人員進行研究。研究人員指，二人發燒並出現呼吸困難的情況後，接受測試後，證實感染新冠肺炎，及後發展成急性呼吸窘迫症候群（ARDS）。他們確診4日後呼吸衰竭，再過2日後更要依賴呼吸機。

研究指，從X光片可見，患者肺部出現磨砂玻璃狀影像，被膿液、血水等物質填滿，這情況通常與軟組織增厚或腫脹有關。相關研究將於下月出版的《國際傳染病期刊》（International Journal of Infectious Diseases）刊登。

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責任編輯：羅嘉欣