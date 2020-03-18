【法證先鋒IV】法證人員戴黑超不只為有型　金牌監製梅小青拆解《法證IV》有趣謎團

▲ 《法證先鋒》金牌監製梅小青親自解開劇中的有趣小問題。

《法證先鋒IV》將於下周進入結局篇，當中除了破殺人兇案外，《法證先鋒IV》劇迷或對當中一些有趣小細節好奇，包括何解法證人員每次出動總戴著太陽眼鏡、Queen姐劇裡用的那枝干擾槍又是否真實呢？TOPick找來《法證先鋒》監製梅小青親自為眾「法證迷」解開6大有趣謎團！

1.法證人員出外工作為何要帶黑超？純粹是造型？

答：在第一輯《法證先鋒》已安排法證人員戴黑超，反應不錯，觀眾覺得他們好有型，為連貫性，之後三輯法證人員也戴黑超。

當中也有喻意，因為他們的工作好有型，他們頂著光環，找出真相，替市民服務。加上白天出外查案遇上猛烈太陽的話，在案發現場就看得不夠仔細。

▲ 《法證先鋒i》裡歐陽震華跟林文龍出勤時會帶超。

▲ 法證人員每次出勤也帶超。

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2.劇裡Queen姐（陳煒飾）、Dr. Man（李施嬅飾）同King Sir（譚俊彥飾）常到高安（黃浩然飾）家裡gathering，那麼劇中是否設定他們住得很近，或者是有假設他們住哪一區呢？

答：劇中高安屋企的設計是以我家的外貌作為藍本，因為我很喜愛那環境，而劇本寫他居於西九區，我們花費不少去搭出這個景，亦以高安屋企作為主景，所以Queen姐同King Sir經常來這裡聚會。

另外，Dr. Man（李施嬅飾）居於高安家隔鄰的大廈，所以經常相約一起做gym及聚會。

▲ 一眾法證人員經常到高安家聚會。(電視截圖)

3.一班法證人員生活中產，喜歡飲紅酒，食巴馬火腿，跟以前《法證I》及《法證II》喜歡打邊爐飲啤酒不同。

答：因為高安的女友候敏莉（鄭希怡飾）是紅酒師，所以聚會時以飲紅酒為主。

我們更特別訂造了一個紅酒櫃，置於高安的屋企裡，因為過往有太多打邊爐的情節，所以想作出少少改變。

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4.相對之前三輯，今輯查案變得更科技化？想問Queen姐用的那枝干擾槍及第一集出現的3D掃瞄儀是真的嗎？

答：相隔上一輯9年後再拍第四輯，做過資料搜集後發現查案真的變得科技化。

而Queen姐用那枝干擾槍是真有其物，我們的特別由道具組製作出1比1的道具槍。

至於出現過多次的3D掃瞄儀是實物，由科技公司派員來協助將掃瞄儀帶到拍攝現場，而掃瞄一次亦要花很長時間。

▲ 原來三維掃瞄儀是真架。(電視截圖)

▲ 陳煒飾演的Queen姐拎住那支是干擾槍。(電視截圖)

5.相對之前三輯，今輯的死者都死有餘辜，而兇手就背負住感人故事及經歷。

答：並非每個死者都死有餘辜，只是集中在前幾集，儘管他們是該死，但都有法治，是經法庭去判決。

至於兇手縱使背後有感人故仔，當中因為精神有問題或鑽牛角尖而去殺人。

▲ 林子超於劇裡飾演為母親而殺父的青年。

▲ 楊證樺飾演的獸父黃立強，劇迷覺得死有餘辜。

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6.鄭子誠接替曾偉權演牙醫賀立維，有「完美奸人」之稱的子誠向來較少演感情戲，為何會找他來演？

▲ 鄭子誠這位愛妻號有柔情一面，因而被梅小青邀演此角。

答：鄭子誠是我一直很欣賞的演員，大家都知道他是愛妻號，聽把聲已感覺柔情一面，所以角色很適合他演，演繹到對Queen姐那份深情。

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