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【食得安心】韓國檢測氣炸鍋食物釋出致癌物　食安中心：氣炸煮至淺黃色即可

健康 20:31 2020/03/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

食物安全中心發文指，除了氣炸鍋食物外，不少烘焙及煎炸食物的致癌物「丙烯酰胺」含量，一般而言都偏高。

使用氣炸鍋煮食未必健康，韓國消費者協會早前檢測發現，以部份氣炸鍋所炸的薯條致癌物「丙烯酰胺」超標，食物安全中心今日（18日）發文指，除了氣炸鍋食物外，不少烘焙及煎炸食物的致癌物「丙烯酰胺」含量，一般而言都偏高。

食物安全中心今日在facebook公布上述消息，表示當食物以超過攝氏120度高溫加熱後，食物內天然含有的游離氨基酸天門冬酰胺及還原糖（例如葡萄糖及果糖）就會發生反應，形成「丙烯酰胺」。無論以甚麼烹飪方法，溫度愈高、時間愈長，食物中所產生的「丙烯酰胺」就會愈多。

避免使用過高溫度及以過長時間烹煮食物

食安中心指，要減少食物中「丙烯酰胺」的含量，就要避免使用過高溫度及以過長時間烹煮食物，當中在煎炸（包括氣炸）、烘焙、烤烘或燒烤食物時，將食物煮到金黃色或淺黃色就剛剛好。

據早前報道，韓國消費者協會檢測了市面10款氣炸鍋，用200°C高溫按照產品說明書炸薯條。結果發現，其中4款氣炸鍋炸出來的薯條，被驗出致癌物「丙烯酰胺」含量高於歐盟安全標準，最高超標2倍。

【韓國檢測】4款氣炸鍋煮食釋出的致癌物超標　韓國消委會：最多超標2倍

【消委會】8成潤唇膏含礦物油物質　5款含量超標可致癌

【健康貼士】橄欖油過度加熱或生致癌物　營養師拆解各種食油冒煙點

責任編輯：羅嘉欣

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