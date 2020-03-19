【肺功能受損】新冠肺炎康復後肺部功能會受損？專家拆解感染後遺症

▲ 專家拆解新冠肺炎感染後遺症。

新冠肺炎疫情持續，除了擔心會感染死亡外，不少人亦擔心感染病毒的後遺症，例如會否影響日後的肺部功能。昨（18日）北京佑安醫院感染性疾病中心主任梁連春表示，經過臨床治療後，輕型、普通型患者一般不會有後遺症，亦解釋了重症及極重症患者肺部纖維化的情況。

梁連春指，根據過往SARS及流感重症患者的治療經驗，部分新冠肺炎重症患者，經過治療後可能在短期內會有輕微的肺纖維化，但由於肺部有修復功能，一般在短期內肺纖維化就會吸收好轉，不會留下後遺症。

對於少數極重症患者，因為疾病時間較長，肺纖維化比較嚴重，短期內都會留下肺纖維化。目前從2個病情較重的老年患者觀察，二人雙肺都是「白肺」患者，2個月復查發現肺纖維化基本吸收，兩人自我感覺也沒什麼症狀。但更遠期是否有後遺症，還要進行進一步的觀察。

內地早前發布首名危重患者解剖後的相片，發現病例的全肺表面呈古銅色，揭示了重症患者死亡的主因，詳情即睇：【新冠肺炎】首位危重患者肺部解剖相片曝光 全肺呈古銅色及部份出血壞死

梁子超：輕型肺炎患者不一定有肺纖維化

醫學會傳染病顧問委員會主席、呼吸系統科醫生梁子超曾接受TOPick訪問時指，肺部主要靠肺氣泡作氣體交換，為血液供應氧氣，但當肺部出現發炎時，肺氣泡未能正常運作，影響氣體交換過程，所以患者會出現呼吸不適的情況。

他又指，輕型肺炎患者的肺氣泡會出現發炎、水腫，不一定會有肺纖維化情況，所以隨著病毒消除後，可靠肺細胞的再生能力而慢慢康復。不過，若然病毒已令肺部出現嚴重纖維化情況：

肺氣泡的硬化，肺組織結構已被破壞，就會大大減低肺功能，甚至可以令患者無法吸氧窒息死亡。

新冠肺炎目前仍沒有針對新冠肺炎的特效藥，重症患者死前超痛苦，有醫生表示患者死前如淹死一樣痛苦：【新冠肺炎】新冠肺炎患者痛苦死亡過程曝光 前線醫生：本質如同浸死

梁子超表示，目前資料顯示感染新冠病毒後出現嚴重病情的個案不多，約佔整體病例1至2%，大多數患者屬輕症患者，更有少部分肺炎康復者，肺功能可逐步回復正常。

內地早前已解剖首宗死亡個案的遺體，鍾南山解構新冠肺炎致死關鍵：【新冠肺炎】內地首宗死亡個案遺體解剖 鍾南山：肺部大量黏液令病人通氣不順

責任編輯：羅嘉欣