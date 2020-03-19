【高度防疫】市民洗完紙幣晾乾洗潔精洗生果　英國大學研究：貨幣藏19種細菌

▲ 有市民為防感染，把紙幣洗完後晾乾，並用洗潔精洗水果。

新冠肺炎疫情嚴峻，為防感染病毒，市民均提高衛生意識。將軍澳有網民日前在發文並上載相片表示，因怕病毒傳染家人，自己有洗錢幣的習慣，把每張紙幣洗乾淨後晾乾後，並用洗潔精清洗水果。該網民的做法引來熱議。事實上，英國大學近年一項研究指出，貨幣藏有19種不同類型細菌，包括李斯特菌、金黃色葡萄球菌等。至於清洗水果的方法，有本港專家曾提出建議。

一名網民在facebook群組「將軍澳主場」上載多張相片，發文問有沒有與自己一樣，會洗錢幣和水果。由相片可見，他清洗多張紙幣後，有的逐張攤平，放在膠盆晾乾；也有的逐張用衣夾夾好，掛在衣架上。另外，他用洗潔精清洗買回來的水果（包括火龍果），更洗至起泡。

他的做法引來不少網民討論。他解釋，雖然怕紙幣會被洗爛，但更怕病毒會傳染家人。同時，因所訂購洗水果的專用機器未到貨，所以才用普通洗潔精洗水果；他又稱，曾想過把水果放入膠袋後，用酒精噴灑，但因酒精太貴而作罷。有人留言表示，把所有紙幣都換作硬幣，就不怕洗爛了。也有人建議，可多用電子貨幣付款，以減少接觸紙幣和硬幣。

英國大學研究：貨幣藏19種細菌

據英國《都市報》報道，近年倫敦都會大學（London Metropolitan University）聯同理財網站Money.co.uk曾進行一個為期8個星期的研究，隨機抽取36種紙幣及硬幣研究。結果顯示，共有19種不同類型的細菌潛藏貨幣中。研究人員在20、50便士、1鎊硬幣，以及5、10、20鎊紙幣中，發現李斯特菌。又在2、5、10便士和1、2鎊硬幣，以及10、20、50鎊紙幣中，發現被指為「超級細菌」的多重抗藥金黃色葡萄球菌（金黃葡萄球菌）。

負責該項研究的倫敦都會大學教授Paul Matewele表示：「金屬上原來繁殖了許多微生物，難以想像原來細菌可以在這種元素上存活。細菌已適應這種環境，令硬幣成為有害細菌的溫床。」他又指，免疫系統受損的人士使用骯髒貨幣時最高危。「前往醫院探病時，可能會在不知不覺中，透過貸幣把對抗生素有抗藥性的細菌轉移給患者。」Money.co.uk總編Hannah Maundrell則提醒人們，觸摸過金錢後要徹底洗手。

詳情即睇：英國大學研究貨幣藏19種細菌 教授：免疫系統受損人士易感染

醫生：水果剝皮進食可減風險

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超早前接受訪時表示，水果常被人用手摸，揀包裝食物的風險相對較低，但也要視乎食物出廠時的規格、生產環境是否理想。

提到是否要用紙巾、膠袋套住食物，他表示並非一個太可行的方法：「因上一手已經接觸了，再用其他物件包住，也未必能有效隔絕病毒細菌。在揀生果的過程中，有機會已受感染。」

梁醫生建議，買回來的食物最好清洗，水果類最好剝皮進食，因果皮多人觸摸，剝皮相對風險會減低。

港大微生物學系講座教授袁國勇近年也曾建議，進食生果前，最簡單是在進食或去皮前，將生果持續浸於非常熱的水中1至2分鐘殺菌。

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責任編輯：羅嘉欣