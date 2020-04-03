【超市大搜查】一塊麵包多達17種添加劑　營養師教揀健康麵包

▲ 註冊營養師陳司卓教大家揀較健康的麵包。

麵包添加劑愈少愈好，不過TOPick搜羅市面8間麵包生產商所售的方包時，發現袋裝方包的添加劑數量可多達17種。「Nutri Life營養顧問中心」註冊營養師陳司卓（Sally）表示，吃麵包要吃得健康，要先看看成分表和營養標籤，建議按4個條件選擇：添加劑、全麥成分、砂糖/蜜糖份量，反式脂肪及飽和脂肪含量。

1.添加劑

Sally表示，食物包裝上的成分表，成分排列的先後次序，是根據份量的多少排列。所以，當某種成分的使用份量愈多，在成分表上就排得愈前。她建議，選擇一些含有較少添加劑的麵包，添加劑在成分表中排得愈後愈好。

想知道麵包常見的添加劑：【請按此】

2.真麥包

真麥包頭四位：全麥粉、麥穅、五穀粉、燕麥

特點：全麥成分高

好處：

相比精製穀物（例如白麵包），全麥麵包含有更多膳食纖維、維生素和礦物質。

低升糖指數（low GI）: 提升飽足感，延遲饑餓感，從而有助控制體重。對糖尿病患者而言，更能有效控制血糖，因為低升糖指數食物轉化成葡萄糖的速度較慢。

3.砂糖/蜜糖

屬於游離糖，每天不建議進食超過4至6茶匙。

4.反式脂肪、飽和脂肪

Sally建議，選擇反式脂肪及飽和脂肪含量較低的麵包，因為：

反式脂肪會增加人體內的「壞」膽固醇 (LDL)，同時減少體內「好」膽固醇 (HDL)。

攝入過多反式脂肪及飽和脂肪，有機會增加患心血管疾病的風險。

世界衞生組織、聯合國糧食及農業組織建議的攝取量

飽和脂肪攝取量：應少於人體每天熱量攝入量的10%。以每天攝取2,000千卡熱量的人士為例，每天攝取的飽和脂肪應少於22.2克。

反式脂肪攝取量：應少於人體每天熱量攝入量的1%。以每天攝取2,000千卡熱量的人士為例，每天攝取的反式脂肪應少於2.2克。

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陳司卓（Sally），澳洲註冊營養師 ，現於Nutri Life 營養顧問中心執業，主理體重管理及運動營養，專為三高患者及運動員提供面對面及WhatsApp營養諮詢。熱愛運動，享受美食，助人輕鬆增肌減脂。

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記者：黃泳欣