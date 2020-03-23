【新冠肺炎】美國政府認可287款殺死新冠病毒用品　高樂氏漂白劑+濕紙巾有效殺滅病毒【內附清單】

▲ 美國政府認可287款殺死新冠病毒用品。

新冠肺炎疫情於全球擴散，不少市民都買定大量清潔、消毒用品傍身。坊間大量產品都聲稱可以殺滅99%細菌及病毒，到底是否每款都有效？美國國家環境保護局（Environmental Protection Agency、下稱EPA）公佈可殺滅新型冠狀病毒的消毒品清單。

287款有效殺滅新型冠狀病毒消毒品

除了經常洗手及保持社交距後離外，使用正確的消毒劑是預防和減少疾病蔓延的重要方法之一。EPA的新聞稿表示，冠狀病毒是「包膜病毒」，意味著只要使用適當消毒劑，就可以將病毒殺死。

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EPA總共列出287款符合標準，有效殺滅SARS-CoV-2（新型冠狀病毒）的消毒品供大眾參考購買。當局提醒消費者要遵循消毒劑標籤上的說明，並注意產品在需清潔的表面上應停留多長時間。由於各國的產品名稱有所不同，EPA建議消費者購物產品前，參考產品標籤上EPA已批准的預防新興病毒聲明編號（EPA Reg. No.），只要編號一樣，即是受認證的產品。

清單中有不少品牌都在香港可以買得到，例如常見的高樂氏漂白劑、濕紙巾等等，Lysol的消毒劑噴霧及多用途清潔劑也在清單之中，近日在超級市場都開始有貨。

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名單中亦有香港較為常見的品牌及產品，當中包括高樂氏的漂白劑等產品，以及利潔時（Reckitt Benckiser）旗下的Lysol的清潔用品。

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責任編輯：羅家欣