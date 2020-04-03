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【超市大搜查】麵包添加劑愈少愈好　營養師推介不含防腐劑麵包【附詳細清單】

健康 16:46 2020/04/03

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

營養師推介不含防腐劑的麵包。

麵包添加劑愈少愈好，但TOPick搜羅市面售賣的方包時發現，袋裝方包添加劑數量可多達17種。「Nutri Life營養顧問中心」註冊營養師陳司卓（Sally）表示，吃麵包要吃得健康，添加劑愈少愈好，並建議按4個條件選擇。Sally更推介市面多款較健康的麵包，讓大家有多個選擇。

Sally指出，用於麵包添加劑有很多種，其中常見的包括：E282丙酸鈣、E320丁基羥基茴香醚、E150d醬色IV-亞硫酸銨、E927a偶氮二酰胺、E300維他命C、E307維他命E、E471脂肪酸一甘油酯和脂肪酸二甘油酯。E282丙酸鈣為防腐劑，用來抑制細菌生長。

營養師推介的麵包

Sally表示，想吃得健康，要先看看麵包成分表和營養標籤，可留意以下4項：添加劑、全麥成分、砂糖/蜜糖份量，反式脂肪及飽和脂肪含量。詳情請【按此】

她搜羅市面多款麵包，並推介其中10款，不但全麥成分高，大部分不含添加劑，部分則為低脂低糖之選。

註冊營養師陳司卓（Sally）向TOPick表示，市面有10款麵包值得推介。

想知道常見的麵包添加劑對人體的影響，詳情即睇：

【麵包添加劑】一塊麵包多達17種添加劑　營養師拆解添加劑會否影響專注力

【麵包添加劑】麵包添加劑影響專注力？營養師拆解常見添加劑作用及影響

想知道麵包保鮮方法，詳情即睇：

【麵包保存】不想麵包發霉變硬放雪櫃　物理學碩士麵包師教2個延長麵包保鮮期方法

記者：黃泳欣

健康問題 食用安全 防腐劑 添加劑 營養師

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