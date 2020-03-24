【魚生有蟲】魚生內寄生線蟲暴增283倍　袁國勇蔡瀾從不吃三文魚刺身

▲ 華盛頓大學最新的研究發現，魚生內寄生線蟲53年間暴增283倍。

不少港人愛吃魚生，但華盛頓大學的研究團隊指出，寄生在魚類的線蟲「海獸胃線蟲」（Anisakis），在1978年至2015年之間暴增283倍。如將線蟲吃下肚，或會侵入腸壁引起食物中毒，港大微生物學系講座教授袁國勇，以及著名都食家蔡瀾也曾表示從不吃三文魚。

53年間增加283倍 或引發食物中毒

過去有不少論文研究海獸胃線蟲，但今次是首次結合論文結果，研究線蟲的數量如何隨時間變化。華盛頓大學最新的研究發現「海獸胃線蟲」的數量，在53年間增加283倍，結果3月19日發表在《Global Change Biology》雜誌上。

線蟲可以在各種海魚及魷魚種類中找到。威斯康辛大學水海洋學教授伍德表示，線蟲對人類健康風險不高，海鮮加工商及壽司師傳一般都會將線蟲挑走，線蟲的長度可達2cm。但如果人類將線蟲吃下肚，寄生蟲或會侵入腸壁，引發食物中毒。患者會有噁心、胸悶、嘔吐、腹瀉及呼吸困難等症狀，嚴重甚至會引發腹膜炎。在大部份情況下，線蟲會在幾天後死亡，症狀就會消失。

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線蟲會在海洋哺乳動物中生活並繁殖，或對海豚及鯨魚等動物構成巨大影響。線蟲在大海孵化後，首先感染小型甲殼類動物，例如居住在海底的蝦。當小魚吃了這些甲殼類動物，線蟲就會轉移到牠們身上。再隨著大魚吃小魚，大魚亦會繼續受到感染。

伍德表示，目前仍不確定線蟲大量增加的原因，氣候變化、肥料、洋流產生的養分，以及海洋哺乳動物的數量增加，都有可能是潛在原因。

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袁國勇：進食生的三文魚便似食屎

港大微生物學系講座教授袁國勇接受《iMoney智富雜誌》專訪時表示，養殖業養殖海產會倒下成公斤抗生素餵給海產，務求令大閘蟹、三文魚能在短時間內長得肥美。袁直言，他從來不吃生的三文魚，因三文魚內含百萬大腸桿菌，

進食生的三文魚便好似食屎咁。

他說，人類進食了含有大量抗生素的食物之同時，人類患病亦需要服用抗生素，人類的糞便含有食物內的抗生素和藥用的抗生素，糞便經過生物鏈的循環又落到泥土和池塘，禽畜、植物和海產又再吸收了糞便的抗生素，惡性循環之下，便出現人類對抗生素的抗藥性，以及面對超級細菌無藥可醫的窘境。

著名食家蔡瀾曾撰文指，「日本人是不吃三文魚刺身」，因為日本人早知道三文魚有很多寄生蟲。由於生活在淺水區域的魚類較易出現寄生蟲，故此日本人只會吃深海魚的刺身。而三文魚需要游到河流上游產卵，故此較易受到污染。

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責任編輯：羅嘉欣