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【新冠肺炎】港府：24人違反檢疫令被轉送到禁閉檢疫中心　2平台供巿民舉報

社會 21:35 2020/03/24

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

現時抵港無病徵人士都要接受家居檢疫，圖為抵港人士為小朋友進行消毒。(梁偉榮攝)

港府自本月19日實行外國地區抵港人士須被強制檢疫以來，當局指共有24人因違反檢疫令被轉送到禁閉檢疫中心。以今日為例，警方接獲市民舉報及經由政府電子監察系統發現涉嫌違反檢疫令後，即時上門調查有關涉嫌擅自離開居所人士，結果有10人先後被安排送往檢疫中心。衞生署和警方會繼續調查，搜集更多證據後供律政司考慮提出檢控。

抵港入境人士如無病徵要接受家居檢疫，同時帶上監察電子手帶。(梁偉榮攝)


政府呼籲市民利用網上平台「電子報案中心」（www.erc.police.gov.hk/cmiserc/CCC/PolicePublicPage?language=ch）和流動應用程式「Tell me@1823」舉報違反檢疫令的情況。

港府又指，昨日（23日）有7人涉嫌違反檢疫令透過市民網上舉報而被搜獲，市民亦可透過各區警署報案室電話（www.police.gov.hk/ppp_tc/contact_us.html#rr）及「1823政府一線通」，向政府提供懷疑違反檢疫令的資料。

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對於網上流傳向衞生署熱線2125 1122提供違反檢疫令的資料，政府澄清該熱線是向受檢疫人士出現症狀時向衞生署求助之用，該熱線不應用作舉報違反檢疫令。

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港府指再次強烈呼籲受檢疫人士必須嚴格遵守檢疫要求，以保障自己及其他人健康，此舉對防止疫情在社區擴散至為重要。任何人違反檢疫令，擅自離開檢疫地點屬刑事罪行，一經定罪，可被監禁6個月及罰款2.5萬元。

責任編輯：楊玉珠

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