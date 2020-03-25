【兒童健康】注意力不集中未必是多動症　幼兒患上ADHD的20大症狀分析

▲ 一文看清幼兒ADHD20大症狀。

您的孩子患有注意力缺陷多動障礙，也稱為多動症嗎？講起來並不總是那麼容易，因為幼兒通常難以集中注意力。

但是多動症不僅僅是典型的幼兒行為。根據美國國立衛生研究院（NIH）的說法，這種疾病的病情可能會超出幼兒年齡，從而影響青少年甚至成年人。這就是為什麼在幼兒時期識別多動症的跡像很重要的原因。

認識有關症狀的清單可以防範。是多動症嗎？

2至3歲的學步兒童可以顯示多動症的症狀。根據美國國立衛生研究院（NIH），這是3歲以上兒童的三大主要症狀：

注意力不集中

多動症

衝動性

在沒有多動症的兒童中也會發生這些行為。除非症狀持續6個月以上並且影響他們參加適合年齡的活動，否則您的孩子將不會被診斷出患有這種疾病。診斷5歲以下的多動症兒童時要格外小心，尤其是在考慮藥物治療的情況下。最好是由專門從事行為和發育的兒童心理學家或兒童精神科醫生或兒科醫生做出診斷。

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〈很難注意〉

有多種行為可以表明您的孩子注意力不集中，這是注意力缺陷多動症的關鍵標誌。在學齡兒童中，這些包括：

無法專注於一項活動

在覺無聊之前已無法完成任務

分心導致聽力困難

遵循說明和處理信息出現問題

但是請注意，這些行為在幼兒中可能是正常的。

坐立不安和蠕動

過去，ADHD被稱為「注意力不足症」。正如Mayo診所報導的那樣，醫學界現在更喜歡將這種疾病稱為ADHD，因為該疾病通常包括過度活躍和衝動的成分。在學齡前兒童中被診斷時尤其如此。

〈可能表明您的孩子患有多動症的症狀包括：〉

過於煩躁和蠕動

無法坐下來進行平靜的活動，例如吃飯和讀書

過度說話和吵鬧

由一玩具跑到另一玩具，或不斷運動

〈衝動〉

多動症的另一個典型症狀是衝動。您的孩子有過度衝動行為的跡象包括：

對別人表現出極大的不耐煩

與其他孩子玩耍時拒絕等待輪候

別人說話時打擾

在不適當的時間插嘴評論

難以控制自己的情緒

容易爆發

在別人玩耍時打擾，而不是先要求加入

同樣，這些行為在幼兒中可能是正常的。只有與同齡的孩子相比，如果他們表現極端，他們才會被關注。

〈更多特徵和症狀〉

肯尼迪·克里格研究所（KKI）還發現了3至4歲幼兒中多動症的其他警告信號。 KKI指出，這個年齡段的兒童可能因跑得太快或不遵守指示而受傷。

多動症的更多跡象可能包括：

比賽時的攻擊行為

對陌生人缺乏適當的謹慎

過於大膽的行為

由於無所畏懼而危害自己或他人

到4歲時無法單腳跳

〈修正它〉

可能會誤診患有ADHD的孩子，因為大多數幼兒會在不同時間出現以下ADHD症狀：

缺乏重點

過多的能量

衝動性

有時家長甚至老師都容易將ADHD誤認為其他問題。安靜地坐著並在學齡前表現好的幼兒實際上可能沒有受到關注。過度活躍的孩子可能只是有紀律問題。

如果您對孩子的行為感到懷疑，請不要猜測 - 去看心理專家。

〈下一步〉

NIH指出，多動症在患有腦部疾病的兒童中非常常見。但是，僅因為多動症很普遍，並不意味著就不必擔心。

如果您擔心自己的孩子可能正在表現出多動症的症狀，請與兒童心理學家或兒科醫生談一談如何管理它。儘管無法治愈多動症，但行為治療和生活方式的改變可以幫助緩解孩子的症狀，並為他們取得成功的好機會。

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文章獲香港兒童心理健康中心授權轉載。