【疫市求生】80後創業開茶記遇疫巿不斷變招　老闆親送外賣推優惠價甜品

▲ 80後老闆無懼疫巿創業開茶餐廳，以優質服務、創新菜式吸引食客，期望捱過疫巿。

新冠肺炎第二波爆發，再令飲食業雪上加霜。於去年底在太子這茶餐廳兵家必爭之地開設的四季茶軒，這4個多月以來經歷過疫情肆虐，正在上演一幕疫市求生記。老闆李家威 （Gary）表示：「由上年11月中開始，心情就如坐過山車般，更多時候在下滑狀態。」

近幾年，茶餐廳開到如雨後春筍，尤其油尖旺一帶，無論是飲食集團、老字號或新品牌的茶記，都定有一間在左近。新品牌要加入競爭，如無過人之處，說來實在冒險。所以，Gary開店前已想好主題，以高質日本青森縣雞蛋作主打，成功吸睛，市場搶佔一席位。

▲ 經典紅豆西多士($32配紅豆冰)：西多蛋漿薄而均勻，紅豆饀夠多又大粒，不用加糖漿已夠甜。(湯炳強攝)

話說他和拍檔籌備此店時，是去年的6月發生社會運動期間，即要求業主延期，拖到10月，業主說不能再拖了，惟有收鋪搞裝修，請人、入貨等，前後用了約1個月時間，行動迅速看似不是飲食業界新手。

原來，Gary曾在灣仔香港君悅酒店的星級意大利餐廳Grissini工作，主力做樓面，招呼開的都是達官貴人、商賈名流。「我一直做開500至千多元一位的高級西餐廳，那時Bosco（黃宗澤）的兩間蠔吧也是我幫他開的。」

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▲ 慢煮咖喱牛腩芝士撈麵($56)：芝士撈麵配咖喱腩實在是雙重邪惡，牛腩煮得夠香腍。(湯炳強攝)

強打青森縣蛋

屬於80後的他坦言，二十多歲便出來工作，到現在吸收了不少管理、廚房、烹飪等餐飲經驗，明白到做飲食始終都是貼地些好。「香港好景時，高檔飲食當然有得做，但都不會日日鮑參翅肚啦！當經濟不景來臨，大家雖會節約些，但出街食飯都是需要的，所以，價錢平易近人一些的餐廳會較容易生存！」

正是因為他做過星級餐廳多年，所以他的待客之道亦很自然地滲進自己的餐廳內，只見有客人入內，他就會立即問好、帶位、遞餐牌...…熟客更是不會怠慢，這種氣氛連員工亦招呼得格外殷勤。

「雖說是茶記，就是要在這些細微位和別人的不同，才會有回頭客！我們餐廳細，座位有限，要儲熟客嘛！」他解釋說。

▲ 法式焦糖燉蛋(跟餐加$16)：茶記內吃到法式甜品是Gary的新構思，每天量20客。(湯炳強攝)

他覺得做茶記最人氣當然是奶茶啦，但其實雞蛋都好重要。因為很多食物，都會用到雞蛋來。只是許多老闆就是不著重這小小的材料，要知道常餐內的蛋如果質素好的話，是會令人留下印象的。

於是，他在開張前不停試蛋，最終確認了日本青森縣產的蛋。「我試過不少美國蛋、泰國蛋，國內蛋等，當然日本蛋也試過很多地方，例如九州蛋都不錯，但都不及青森蛋味濃。青森蛋蛋黃較大，深橙色，色澤靚，賣相好；最重要是性價比高。」

逆市下不斷推新菜式

訂好了餐廳主打招牌菜，亦要懂宣傳，於是他做了宣傳板，放在門外，又在店裏牆壁貼上印畫，圖文並茂，標榜青森縣雞蛋的好處。客人路過，都被吸引，進來一試，效果不錯。

▲ .鐵板新西蘭肉眼扒($108)：想吃鐵板這裏亦有供應，跟煙三文魚沙律、湯、包和飲品，只限晚市。(湯炳強攝)

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Ｇary稱：「滑蛋叉燒，落足4隻蛋才做到一碟飯，成本是高，不過，做到口碑又好開心。」至於叉燒則空間有限，不能自製，只能和相熟的燒臘工場取貨，但配合那炒至半生熟的蛋再加薄切叉燒，口感和味道均佳。

雖說招牌滑蛋菜式受歡迎，但始終是茶餐廳，菜式口味豈能如此單一！「我就是要常想新菜式，或客人愛吃的食材，但價錢又不能訂得高的套餐！因為我拿的是大牌，用明火，所以餐單內會有一系列的中式小炒等講鑊氣的菜式，讓客人再多些選擇。」

在嚴峻疫情下，Gary無奈地說惟有見招拆招：「最有壓力是開店初期的個多月，每日得百多個客人的生意，每月埋單計數只是打和。3月未過，但就應該有盈利，會繼續再諗多些新菜式『箍』客。例如最新推出只要食餐加$16，就有一個法式焦糖燉蛋甜品，每天限量20個，許多時買到下午茶時已售罄。」

他亦補充有申請政府的20萬資助，可以幫補一下，之後再想新構思。

▲ Gary在員工心目中是好老闆。(湯炳強攝)

Gary忙著招呼客人，筆者則留下試味。前來招待的一位女員工向筆者主動讚賞Gary，「老闆真是好人，對我們員工好客氣，經常送外賣都是自己送，遠到去荷里活中心都去。」筆者離開時，問Gary如支持不下去，首先會想到炒人嗎？他即答：「不會！」

四季茶軒

地址：太子水渠道38-42號寶石大樓地下A號舖

電話：2981 7288

營業時間：周一至日 7am-10pm(最後落單9:15pm)