【雨過天晴】韓君婷歷男友癌逝患抑鬱厭食　走出陰霾覓依歸與蔡國威同居

▲ 韓君婷初戀男友因患肝癌離逝。

現年44歲的韓君婷於1997年當選亞洲小姐冠軍而入行，可是韓君婷的人生相當崎嶇。初戀男友因患肝癌離逝，未忘對方的韓君婷更先後患上厭食症與抑鬱症，後來又因意外破相被指整容，與她相依的母親亦於前年離逝。

經歷風風雨雨，最近韓君婷被影到與相知相交多年的「六合彩之子」蔡國威經常一同出入寓所，男方更直認二人已經同居！

韓君婷與蔡國威識於微時，二人均出身自亞洲電視，即使亞視已經不復再，他們與多位歷屆亞視藝員定期會現身「A記同學會」的飯聚，近年更加由舊同事昇華成「好朋友」。

▲ 二人的社交網站放滿各種合照。（facebook圖片）

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過去兩年，二人的合照不斷出現在對方的社交平台之上，並互相以「好友」相稱。自去年初起開始經常被傳媒影到他們約會並一同返回寓所，見他們的舉止默契十足，絕對非一般朋友的關係。

▲ 二人的合照均有曖昧的氛圍。（facebook圖片）

直到近日再有傳媒影到韓君婷與蔡國威一同在九龍城家品店看傢俬，全程有傾有講氣氛融洽，後來一同回到寓所樓下，更非常熟練地一人按密碼一人拉門步入。

事後傳媒詢問蔡國威有關此事，他直認二人是同居關係，但僅以「很好的朋友」來形容二人關係，並表示要尊重女方，留待對方回應。而韓國婷同樣以「很好的朋友」來形容，未知是真的好友，還是對公開戀情有所顧慮。

▲ 二人喜好相同，經常一起做運動。（facebook圖片）

韓君婷當年以22歲之齡參選亞姐，本來獲得亞軍的她，因為當年冠軍朱燕珍被揭發暪婚一事，令韓君婷瞬間成為了冠軍。她的初戀男友是著名髮型師葉錦昌，韓君婷初入行不久，男友宣告患上肝癌，她堅守於男友身邊，對方更向她求婚，可惜男友最終不治。

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▲ 慶祝生日又怎能少了蔡國威的份。（facebook圖片）

多年來未忘已故男友的她感情路上唏噓，惟有專心事業，不過因體形暴脹，在一次泳衣活動後被封「籮霸」，令她決心加入纖體公司減肥，惜最後患上抑鬱與厭食症。

▲ 44歲來說算保養得不錯。（instagram圖片）

後來韓君婷在香港演藝圈浮沉一段時間後，決定於2010年移居新加坡陪伴家人。不幸在2014年於家中浴室滑倒，撞歪鼻骨要接受手術，雖然她多次澄清，但一直被外界指她整容失敗，及後韓君婷曾經嘗試重返演藝圈，但奈何工作量不多，同時兼顧文職工作。

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▲ 韓君婷當年由亞軍變冠軍。（instagram圖片）

韓君婷母親於前年病逝，令她又再失去一個依靠，此時認識多年的好友蔡國威一直相伴、聽她傾呻，由多年好友升格為很好的朋友，現更發展為同居關係。

現時喜歡煮食的韓君婷不時在社交網站分享她的煮食短片，拍攝、製作由她一手包辦，轉型為飲食界KOL絕對無難度。