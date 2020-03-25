【新冠肺炎】TVB娛樂台員工感不適接受檢驗　TVB辦公室全面消毒清潔

▲ 無綫電視娛樂新聞台一名女職員新型冠狀病毒檢驗結果為陰性。

繼早前《南華早報》有兼職記者、Now新聞台員工確診新冠肺炎後，再有傳媒工作者感染。今天（3月25日）傳TVB娛樂台幕後員工確診。TVB企業傳訊部回覆傳媒查詢:



無綫電視娛樂新聞台一名女職員昨日感到不適，自行前往醫院求診，新型冠狀病毒檢驗結果為陰性。 為安全起見，同組20名同事今日會安排進行檢測，辦公室已全面消毒清潔。

電視城繼續如常運作，在今午進行錄影的《娛樂大家10點半》照常拍攝。