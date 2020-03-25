  • 26°C
香港時間 : 2020325日 (三) 14:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】TVB娛樂台員工感不適接受檢驗　TVB辦公室全面消毒清潔

娛樂 12:49 2020/03/25

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

無綫電視娛樂新聞台一名女職員新型冠狀病毒檢驗結果為陰性。

繼早前《南華早報》有兼職記者、Now新聞台員工確診新冠肺炎後，再有傳媒工作者感染。今天（3月25日）傳TVB娛樂台幕後員工確診。TVB企業傳訊部回覆傳媒查詢:
 

無綫電視娛樂新聞台一名女職員昨日感到不適，自行前往醫院求診，新型冠狀病毒檢驗結果為陰性。

為安全起見，同組20名同事今日會安排進行檢測，辦公室已全面消毒清潔。

電視城繼續如常運作，在今午進行錄影的《娛樂大家10點半》照常拍攝。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【疫市求生】黃宗澤蠔吧生意急跌8成　Bosco變招餐廳增網上外賣服務
今日 10:28
【疫市求生】黃宗澤蠔吧生意急跌8成　Bosco變招餐廳增網上外賣服務
【法證先鋒IV】譚俊彥西餐廳疫市變陣賣凍肉+外賣 「郭Sir」內心戲騷演技展柔情【有片】
今日 11:53
【法證先鋒IV】譚俊彥西餐廳疫市變陣賣凍肉+外賣 「郭Sir」內心戲騷演技展柔情【有片】
【齊心抗疫】蔡卓妍鍾欣潼全副裝備乘機返港　關智斌不介意被獵奇：做好本份
今日 12:49
【齊心抗疫】蔡卓妍鍾欣潼全副裝備乘機返港　關智斌不介意被獵奇：做好本份
演員 娛樂人物職業 娛樂機構 新冠肺炎

最高瀏覽

【魚生有蟲】魚生內寄生線蟲暴增283倍　袁國勇蔡瀾從不吃三文魚刺身
12:33 2020/03/24
【魚生有蟲】魚生內寄生線蟲暴增283倍　袁國勇蔡瀾從不吃三文魚刺身
【港產口罩供應】港產口罩Oxyair Mask HK 6月推彩虹口罩　4月首批口罩開賣成人$95盒小童$60盒
10:15 2020/03/24
【港產口罩供應】港產口罩Oxyair Mask HK 6月推彩虹口罩　4月首批口罩開賣成人$95盒小童$60盒
【醫生殉職】29歲年輕醫生為抗疫沒法探望父母　穿防護衣連續工作35天過勞亡
16:49 2020/03/24
【醫生殉職】29歲年輕醫生為抗疫沒法探望父母　穿防護衣連續工作35天過勞亡