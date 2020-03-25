【新冠肺炎】TVB娛樂台員工感不適接受檢驗 TVB辦公室全面消毒清潔 娛樂 12:49 2020/03/25 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 無綫電視娛樂新聞台一名女職員新型冠狀病毒檢驗結果為陰性。 繼早前《南華早報》有兼職記者、Now新聞台員工確診新冠肺炎後，再有傳媒工作者感染。今天（3月25日）傳TVB娛樂台幕後員工確診。TVB企業傳訊部回覆傳媒查詢: 無綫電視娛樂新聞台一名女職員昨日感到不適，自行前往醫院求診，新型冠狀病毒檢驗結果為陰性。 為安全起見，同組20名同事今日會安排進行檢測，辦公室已全面消毒清潔。 電視城繼續如常運作，在今午進行錄影的《娛樂大家10點半》照常拍攝。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【疫市求生】黃宗澤蠔吧生意急跌8成 Bosco變招餐廳增網上外賣服務 今日 10:28 【疫市求生】黃宗澤蠔吧生意急跌8成 Bosco變招餐廳增網上外賣服務 【法證先鋒IV】譚俊彥西餐廳疫市變陣賣凍肉+外賣 「郭Sir」內心戲騷演技展柔情【有片】 今日 11:53 【法證先鋒IV】譚俊彥西餐廳疫市變陣賣凍肉+外賣 「郭Sir」內心戲騷演技展柔情【有片】 【齊心抗疫】蔡卓妍鍾欣潼全副裝備乘機返港 關智斌不介意被獵奇：做好本份 今日 12:49 【齊心抗疫】蔡卓妍鍾欣潼全副裝備乘機返港 關智斌不介意被獵奇：做好本份 演員 娛樂人物職業 娛樂機構 新冠肺炎