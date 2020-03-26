【兒童咳嗽】分清感染性與過敏性咳嗽　兒科醫生︰按咳嗽成因對症下藥

▲ 兒科專科醫生劉成志講解兒童咳嗽的成因及治療方法，讓家長及早並初步分辨孩子的咳嗽問題。

新冠肺炎疫情肆虐全球，令人心惶惶，新冠肺炎病徵包括咳嗽，在疫情下一旦小朋友開始咳嗽，家長便非常警惕。兒科專科醫生劉成志講解兒童咳嗽的成因及治療方法，讓家長及早並初步分辨孩子的咳嗽問題，毋須過分擔憂。

劉醫生指出，咳嗽主要分為感染性咳嗽及過敏性咳嗽，感染性咳嗽是由於病毒、細菌所導致的咳嗽，新冠肺炎的咳嗽症狀便屬於感染性咳嗽。至於過敏性咳嗽通常由於接觸到致敏原而起，如塵蹣、花粉等，一般因環境及天氣轉變造成。

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感染性咳嗽多伴隨發燒

劉醫生解釋感染性咳嗽及過敏性咳嗽最大分別是，感染性咳嗽多伴隨發燒、喉嚨痛、全身酸痛等症狀。咳嗽會隨著退燒而痊癒，大約持續7至10日，而且表現於上呼吸道感染，包括一般傷風咳嗽、嘶哮症等。過敏性咳嗽因接觸到致敏原，咳嗽可以持續更長時間。

他補充，過敏性咳嗽可引發長期或慢性咳嗽。他又提及2歲以下嬰幼兒常見的嘶哮症，是由流感、副流感等病毒引起，患者的上呼吸道會腫脹，氣道位置收窄，因而呼吸困難，咳嗽聲如狗吠。

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留意因咳嗽出現6大情況

治療咳嗽的方法視乎咳嗽成因及嚴重性而定，劉醫生表示大部分咳嗽一般可自然痊癒，不需特別治療或服用抗生素，若咳嗽因細菌感染引起，醫生則有機會處方抗生素。針對因敏感或哮喘引起的咳嗽，醫生一般會處方氣管舒張藥物。

不過，劉醫生提醒家長注意小朋友的咳嗽情況，如小朋友出現以下狀況，需盡早求醫︰

咳嗽惡化

持續發燒

呼吸困難

影響睡眠

食慾不振

出現脫水

劉醫生建議小朋友平日要有均衡飲食，恆常做適量的運動，尤其是帶氧運動如游泳、跑步等。另外，注意家居環境衞生，清除致敏原可減低小朋友患上過敏性咳嗽的機會。

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記者︰駱秀玲