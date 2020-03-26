【台式飲品】椰果不是椰肉 台式飲品配料原材料熱量逐個捉

▲ 台式飲品配料的原材料及熱量。

不少港人愛喝台式手搖飲品，當中最愛的就是配上不同口感的配料。到底這些配料的「真面目」是什麼？哪一款配料熱量最高？等TOPick為你逐一拆解！

珍珠：薯粉

一份：150-200卡路里

澳洲註冊營養師謝詠瑩（Gloria）曾接受TOPick訪問，指出「珍珠」用薯粉製成，含有非常高澱粉質，加上一般以大量糖漿煮，熱量極高。以1杯700cc飲品內的珍珠量為例，一份珍珠的卡路里大約150-200，熱量約相當於一碗白飯！

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仙草凍：新鮮仙草

一份：35卡路里

Gloria指出，仙草大部份都是水份，所以熱量很低，但纖維量不高。Facebook專頁「營養生」就指仙草凍以新鮮仙草製成，味道甘苦，有清熱的作用，當中的生物鹼更能有助減輕腹痛和預防腹瀉。與珍珠相比下，仙草的卡路里和糖份含量較低，而且含有維生素B和C，是較為健康的選擇。

寒天／愛玉／蘆薈：食用纖維

一份：70卡路里

寒天、愛玉及蘆薈等配料都是食用纖維。嚴浩曾在Facebook寫到，寒天是紅藻產物，纖維質含量每10克是蒟若的31.2倍、蘋果的23倍，有助調整腸道菌叢，有消除便秘、美顏、減肥、預防慢性病等效用。他親身試食寒天2個月後，「大便變成出奇的好」：

我認為是最值得常食的平民超級食物！

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椰果：纖維素凝膠

至於大家常吃的椰果，是以椰子水培養「醋酸菌」讓它大量生長。醋酸菌會分泌出厚厚的一層纖維素，這層飽滿水份的纖維素凝膠就是椰果。椰果含纖維，沒什麼熱量，是相當健康的零食點心。椰果其實含高膳食纖維素，能促進腸胃蠕動，幫助人體消化，食用後又會有飽足感。不過坊間大部份椰果都以大量糖水製作，進食時要留意份量！

布甸凍

布甸凍的製作會加入糖份、全脂奶或忌廉，故也屬「邪惡之選」。

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責任編輯：徐穎彤