【車費不加】港鐵2020/21年度未能加價　原定加幅2.55%需延後實施

▲ 港鐵2020/21年度未能加價。

港鐵票價「可加可減」方程式運算結果出爐，2020/21年度原本可加價2.55%，但計及市民負擔能力因素後，今個年度不可加價，加幅需延後實施。

政府統計處今（26日）公布去年第四季「運輸業名義工資指數」按年變化幅度是+3.4%，連同通脹率按年升2.9%計算，該數據可代入到港鐵「可加可減」方程式，令港鐵原本今年度可加價2.55%。

但根據票價「可加可減方程式」，機制設有「負擔能力上限」一欄，確保票價加幅可顧及市民負擔能力。不過去年第四季「家庭每月收入中位數」是2.75萬元，較前年同期跌2.48%，即市民負擔能力較前一年低。一旦中位數按年變動是負數，機制會視為0%，意味「封頂」機制連續第二年啟動，即使方程式計出港鐵今年度可加價，港鐵也要把加幅延後實施。港鐵稱，2.55%加幅會押後於隨後兩年實施，2021/22年度及2022/23年度分別加1.28%及1.27%。

港鐵程程3.3%優惠 延續至明年元旦

另外按慣例，港鐵每年需向乘客推出車費優惠，例如需撥款以分享利潤，並就上年度的列車事故，按服務延誤時間撥出相應金額作優惠，今年共需撥出2.865億元。

港鐵宣布斥資逾8億元提供車費優惠，包括進一步延續「程程3.3%車費扣減」優惠，由原本今年6月底延續至明年1月1日，以及實施其他優惠，令乘客所付的實質車費，自2019年1月起至明年元旦，也維持不變。

程程3.3%車費扣減，延長6個月

港鐵都會票及「屯門-南昌全日通」的現行售價，會維持至2021年1月1日。

「全月通加強版」的現行售價繼續維持至2020年12月，新售價於2021年1月實施。

「早晨折扣優惠」計劃延續1年，至2021年5月31日。

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記者：吳卓峰