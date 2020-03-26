【超市大搜查】乳酸飲品糖份分析　營養師：綠色益力多較適合幼童飲用

▲ 乳酸飲品的邪惡高糖陷阱。

市面上不少乳酸飲品均以腸道健康作招徠，聲稱有助腸道健康及增強免疫力。不過有乳酸飲品含高糖分，未必適合小朋友甚至成年人每天飲用。TOPick記者抽查本港超市內出售的6款乳酸飲品，發現當中有2款為高糖飲品。TOPick找來營養師李杏榆（Annie）分析糖份及益生菌對小朋友影響。

按衛生署指引，每100毫升飲品含糖量低於5克屬低糖飲品。而參考衞生署發出的《學生小食營養指引》，每100毫升飲品的含糖量若超過7.5克，則屬高糖飲品。

根據世界衛生組織（WHO）建議，每人每天的糖份攝取量，應佔每日熱量攝取的10%以下，若能減至5%，則對健康更好。至於2至3歲小童，每天需攝取約1,200卡路里，即約15克（3茶匙） 或以下。

高糖、低糖及無糖的定義

高糖 ：每100毫升超過7.5克糖

低糖 ：每100毫升不超過5克糖

無糖 ：每100毫升不超過0.5克糖

在此定義下，是次搜查的樣本中有33%為超標，包括原味益力多及優益C活性乳酸菌飲品原味。

6款乳酸飲品的含糖量

樣本產品 容量 每100mL含糖量（克） 總含糖量（克） 其他成分 原味益力多 100mL 16.7 16.7 X 益力多（低糖） 100mL 4.1 4.1 X 優益C活性乳酸菌飲品原味 340mL 15.1 51.34 副乾酪乳桿菌 可爾必思水語 500mL 6.6 33 X Asahi 3種乳酸菌飲品 500mL 5.0 25 X Asahi白桃乳酸菌飲品 500mL 5.0 25 X

一支原味益力多含3粒方糖

「益力多活性乳酸菌飲品」的糖含量為所有抽查樣本中最高，每100毫升有16.7克糖，以5克糖等於1粒方糖計算，飲用一瓶益力多，即進食約3粒方糖。對2至3歲的孩子來說，一支益力多已經超過一天的糖攝取量。

不少家長可能見瓶身細小，讓孩子一口氣喝多過一瓶，若一天喝上3至4瓶，便可能超出兒童每日攝取限量，因此應避免大量飲用，以免攝取過量糖。Annie表示，以往見過有人一排飲5支，含糖量好高，

乳酸菌飲品必須在冷凍的情況下，在室溫或太陽下有機會令乳酸菌死亡，失去功效。

她表示，飲用太多含糖量高的益力多，不是一個健康的選擇。

【高糖飲品】兒童最愛紙包飲品含糖量超標 一包檸檬茶等同進食7粒方糖

優益C活性乳酸菌飲品糖份次高

「優益C活性乳酸菌飲品」的糖含量為所有抽查樣本中次高，每100毫升有15.1克糖，以5克糖等於1粒方糖計算，如飲用一瓶340mL的優益C活性乳酸菌飲品，等於進食10粒方糖，糖份超標。

另外，「優益C活性乳酸菌飲品」含有副乾酪乳桿菌，即LP菌，Annie表示，副乾酪乳桿菌有助調節身體免疫系統、提升免疫力，改善過敏情況例如濕疹。

Annie表示，乳酸菌是益生菌的一種，因乳酸飲品內的糖份越多，乳酸菌的存活時間越長，「所以乳酸飲品的含糖量非常高，非健康選擇。」小朋友攝取過量糖份會增加誘發患上其他慢性疾病的風險，例如肥胖、營養不平衡、糖尿病、代謝綜合症及高血壓等，還有機會皮膚致敏、濕疹發作。

【兒童健康】注意力不集中未必是多動症 幼兒患上ADHD的20大症狀分析

其他3樣本屬低糖

在樣本中，益力多（低糖）、Asahi 3種乳酸菌飲品、Asahi白桃乳酸菌飲品，分別每100毫升含糖量為4.1克、及5克，是衛生署指引中低於5克屬低糖飲品。

想知道更多關於乳酸飲品的影響，請點擊【下一頁】

記者：梁節儀