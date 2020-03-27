【重遊母校】遭父拋棄少年反叛如「逃學威龍」　前港隊單車手仇多明努力給女兒最愉快童年

▲ 仇多明希望多花點時間經營家庭。

從小學母校畢業後，彈指之間度過了二十多個春秋，再次踏足校園，又是怎樣的感覺？這天，前港隊單車手、電影《破風》技術總監仇多明，就帶著5歲女兒斯斯重返他的母校參觀，當年的回憶一點一滴浮現腦海。單親基層出身的仇多明，讀書時是典型的反叛少年，慶幸有疼愛他的媽媽，踩單車亦磨練出堅毅意志，助他走出迷茫，尋找到人生方向。

踏入聖公會呂明才紀念小學，仇多明表示，學校外觀沒有大變，當年貪玩的他，最愛在學校外的斜路踩單車，家住西環邨的他經常從山上衝下斜坡，非常刺激，有時又在公園尋找蝸牛。

我一直希望女兒能認識我幼時的趣事，以前那種簡單的開心很回味，現在不知在哪裡可以重拾。

▲ 仇多明帶女兒參觀自己的母校。（湯炳強攝）

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遭父拋棄的迷茫童年

不過，原來仇多明的童年，並非只有單純的快樂，反而充斥著迷茫。母親未婚懷孕生下他，帶著他與公公婆婆一起住，媽媽外出工作，母兼父職湊大他。

小學時經常在想，為何別人有爸爸，我卻沒有。

被父親遺棄，仇多明坦言，沒有生氣，但也沒有刻意找他，在學校亦不提及家庭狀況，隱藏自己的情感。踏入青春期，仇多明成為典型的反叛少年，中四五的高中生涯，幾乎沒有上過完整的一天堂。

一年有100多日缺課，即使上學也必定遲到，有時上學後都會偷走出去吃早餐，成績是全級最差。很討厭自己，甚至想過了結生命。

▲ 仇多明笑言，童年有很多簡單的快樂。（湯炳強攝）

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苦練加入單車港隊

後來，老師約見媽媽，仇多明看見媽媽在老師面前傷心地哭起來，令他非常內疚，亦開始醒覺人生不能如此下去，他亦慶幸後來尋到單車這項興趣。

媽媽給我買了一架3萬多元的單車，是她當時2個月薪金，為了襯得起這架靚單車，我很認真地練習，參加了「明日之星」計劃，18歲經選拔加入港隊。

在港隊訓練的日子，培養出他嚴守紀律的習慣，做人亦變得有方向和目標。在2004年退役後，仇多明轉任港隊教練，2007年轉職至私人公司，研發戰衣支援港隊，他亦不斷進修，當上公司的職業車隊總監。在2015年，仇多明更成為電影《破風》的技術總監，訓練主角彭于晏等人踩公路單車。

▲ 仇多明還記得自己讀6C班。（湯炳強攝）

盼給女兒愉快童年

發展事業之餘，仇多明婚後亦育有兩名分別5歲和1歲半的女兒，童年沒有父親的日子提醒他，要投放時間用心經營家庭，給予女兒們愉快的童年。他笑言，在大女斯斯出生時曾揚言要當「嚴父」，最終失敗了，但他與斯斯的關係非常親密。斯斯試過偷吃糖果後咳嗽，卻見爸爸被媽媽責罵。

我扮喊，她就走過來安慰我，她知道錯了，哄我開心。太太以前說我很惡，但湊女5年之後，被她打磨到變得圓滑了很多。

▲ 仇多明希望有更多時間陪伴家人。（湯炳強攝）

幼女在前年出生，不過早於太太腹中時，就檢查出幼女肚裡有個5cm直徑的水瘤，並早產2個月出生，留院近3星期。當時仇多明推掉大半年的工作，預留時間照顧女兒和太太。

慶幸只是荷爾蒙問題，2、3個月後水瘤就慢慢消失。

即使工作多忙碌，仇多明都堅持每天早上送太太上班和大女上學，回公司工作到中午，就到校接女兒下課，陪她吃午飯和做功課，有時亦陪幼女玩玩，之後再回公司工作。不過，仇多明坦言，並不太重視女兒的學業。而在新冠肺炎疫情下，只希望她們能健康成長。

我讀書差，小學階段最幸福就是通山跑，我覺得女兒健康開心才最重要。

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記者：林愛娜